Por qué los camellos fueron aliados clave para la victoria de Luciano Benavides

El Rally Dakar 2026 culminó con un final emocionante, donde Luciano Benavides se coronó campeón en la categoría de motos, superando a Ricky Brabec por solo dos segundos. Este desenlace estuvo marcado por un incidente decisivo que ocurrió el viernes durante el penúltimo tramo.

En la etapa de Al Henakiyah a Yanbu, Brabec, quien lideraba la general, se encontró con una manada de 80 camellos que bloqueó su paso por 700 metros, lo que le costó segundos valiosos. A pesar de este contratiempo, logró ganar la etapa con una ventaja de 3.20 minutos sobre Benavides.

Sin embargo, los camellos resultaron ser un aliado inesperado para el argentino. En la etapa final, Brabec cometió un error de navegación a siete kilómetros de la meta, lo que le permitió a Benavides superarlo en el sprint final. Aunque cruzó la línea de meta en segundo lugar, la diferencia fue suficiente para que Benavides se alzara con el título, marcando así el triunfo más ajustado en la historia del Dakar.