Verano y altas temperaturas: cuántas calorías consumir por día según la edad

Durante este verano, con temperaturas superiores a los 40°C, las alertas sanitarias se intensifican y muchas familias se preguntan si deben reducir su ingesta alimentaria. La nutricionista Ana Cascú, en entrevista con Infobae, sostiene que, aunque las necesidades calóricas permanecen constantes, es fundamental ajustar la alimentación y la hidratación para cada grupo etario.

Necesidades calóricas por edad

De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud y la Actividad Física, la ingesta calórica diaria no varía con el clima. Los niños de 2 a 6 años necesitan entre 1,000 y 1,800 kilocalorías, dependiendo de su actividad física. Para adolescentes y adultos, la cantidad de calorías varía según la edad, el sexo y el nivel de actividad, sin que la temperatura influya en estos valores.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las grasas no excedan el 30% de la ingesta energética y que los azúcares libres se limiten a menos del 10%. También sugiere mantener la sal por debajo de 5 gramos diarios y aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales para una mejor salud.

Cascú enfatiza que "el enfoque debe estar en qué se come y cómo se hidrata el cuerpo" en lugar de simplemente comer más o menos. Para los adultos, una dieta alta en grasas puede aumentar la fatiga y el malestar térmico. En mayores de 60 años, el refuerzo de proteínas y micronutrientes, así como la adecuada hidratación, son cruciales.

Hidratación, esencial ante el calor

La deshidratación es un riesgo elevado durante las olas de calor, especialmente en niños y adultos mayores, que suelen tener una menor percepción de la sed. Cascú recomienda beber agua de manera constante, no solo cuando se sienta sed.

El agua es fundamental, pero también se pueden incluir infusiones frías, caldos ligeros y frutas y verduras con alto contenido hídrico. Para quienes realizan actividad física intensa, puede ser necesario reponer sodio y electrolitos, ya que el agua sola no siempre es suficiente.

El alcohol y las bebidas azucaradas no ofrecen hidratación y pueden agravar la deshidratación.

Alimentos a priorizar y evitar en verano

La alimentación debe centrarse en facilitar la digestión y la regulación térmica. Se aconseja consumir frutas y verduras frescas, platos livianos y proteínas magras, y optar por comidas fraccionadas en lugar de abundantes.

Se debe moderar el consumo de alimentos grasos o fritos, platos copiosos y ultraprocesados. No se trata de adoptar una "dieta de verano", sino de adaptar la alimentación al clima y a las necesidades del organismo.

Manteniendo el equilibrio energético

El equilibrio energético es clave para mantener un peso saludable durante todo el año. La energía consumida debe coincidir con la utilizada por el cuerpo. Un excedente calórico puede llevar al aumento de peso, mientras que un déficit puede resultar en pérdida de peso.

La Academia Americana de Pediatría advierte sobre no restringir calorías en niños sin supervisión médica, sugiriendo ajustar las porciones según la edad y la actividad. En adultos mayores, se destaca la importancia de una dieta balanceada y de facilitar la digestión.

En resumen, enfrentar altas temperaturas no implica comer menos, sino elegir mejor los alimentos y garantizar una adecuada hidratación, buscando así promover hábitos saludables en todas las etapas de la vida.