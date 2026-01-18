La CGT vuelve a crujir ante la reforma laboral y asoma una nueva fractura interna

La CGT atraviesa su primera crisis interna desde la renovación de autoridades.

Abel Furlán convocó unilateralmente a una reunión para impulsar un paro el 10 de febrero.

La conducción cegetista rechaza la forma y sostiene una estrategia de negociación previa.

La mayoría de los sindicatos no acompañaría la convocatoria metalúrgica.

En la CGT sospechan que Furlán busca posicionarse ante elecciones internas en la UOM.

La definición sobre la reforma laboral marcará el rumbo del sindicalismo en las próximas semanas.

La frágil tregua que había logrado la nueva conducción de la CGT duró poco más de tres meses. La central obrera volvió a ingresar en su estado más conocido: tensión permanente, reproches cruzados y el fantasma de la ruptura sobrevolando cada discusión estratégica. El detonante fue una jugada del secretario general de la UOM, Abel Furlán, que reavivó las diferencias internas justo cuando el Senado se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El líder metalúrgico convocó de manera unilateral a varios sindicatos a una reunión en la sede de la UOM para el próximo miércoles, con el objetivo explícito de avanzar en un paro con movilización el 10 de febrero, el mismo día en que la Cámara alta trataría el proyecto oficial. El movimiento, anticipado en círculos sindicales, cayó como una bomba en la cúpula cegetista y abrió la primera crisis seria desde que el 5 de octubre se eligió la actual conducción, dominada por el sector dialoguista.

Hasta ahora, la estrategia consensuada dentro de la CGT había sido intentar negociar modificaciones al texto de la reforma laboral antes de escalar el conflicto hacia un escenario de confrontación abierta. Incluso Osvaldo Lobato, secretario gremial de la central y dirigente de la propia UOM, avalaba ese camino. Sin embargo, Furlán decidió patear el tablero y forzar una definición por fuera de los carriles orgánicos, una decisión que muchos de sus pares interpretan como un gesto de alto riesgo político.

En el entorno metalúrgico explican que Furlán, alineado con el kirchnerismo, considera que solo una demostración de fuerza en la calle, con el país paralizado, puede frenar la sanción de una de las reformas estructurales más relevantes del actual Gobierno. Pero lo que genera mayor rechazo en la CGT no es tanto el planteo de fondo, sino la forma: la convocatoria se difundió sin consulta previa y al margen de las instancias formales de la central, lo que alimenta sospechas de una maniobra con sesgo rupturista.

Desde la conducción cegetista recuerdan que Furlán ya había planteado la posibilidad de un paro general en una reunión de la Confederación de Sindicatos Industriales, el 17 de diciembre pasado, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral. Aquella vez, la propuesta no prosperó. Según relatan dirigentes presentes, el jefe de SMATA, Ricardo Pignanelli, fue tajante al rechazarla, y el cotitular de la CGT Jorge Sola defendió la estrategia gradualista: negociar primero y endurecerse después si no hay respuestas.

La pregunta que recorre hoy los pasillos sindicales es si la convocatoria de Furlán logrará respaldo suficiente. Todo indica que no. Los dirigentes dialoguistas que tienen peso decisivo en la CGT, como Gerardo Martínez, no asistirán. Tampoco lo harían referentes clave del transporte, ni sindicatos como la UTA, que ya advirtió que solo adherirá a una medida de fuerza si la decide formalmente la central obrera. Incluso dirigentes de perfil duro, como Omar Maturano, coinciden en la necesidad de una protesta fuerte, pero reclaman que la decisión surja de un confederal y no de una reunión sectorial.

En cambio, podrían sumarse dirigentes combativos que no integran la CGT, como Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar y las conducciones de las dos CTA. Pero sin el aval de los pesos pesados del sindicalismo, el encuentro del miércoles corre el riesgo de convertirse en un tropiezo político para el líder metalúrgico.

Entre sus rivales internos, la lectura es otra: sostienen que Furlán sobreactúa su intransigencia para fortalecer su perfil de cara a las elecciones de la UOM previstas para marzo, especialmente en la estratégica seccional Zárate-Campana, donde por primera vez en tres décadas se presentará una lista opositora con chances reales. Desde su entorno rechazan esa interpretación y acusan a la CGT de dilatar decisiones y dejar afuera a cientos de gremios.

La semana próxima será decisiva. Mientras el Gobierno y la CGT retomarán conversaciones técnicas para discutir posibles cambios en la reforma laboral, el triunvirato cegetista prepara una gira por varias provincias para presionar a los gobernadores. Si hay acuerdo, la tensión podría descomprimirse. Si no, la CGT podría terminar recorriendo el mismo camino de confrontación que hoy propone, en soledad, Abel Furlán.