Grabois endurece su discurso en Córdoba y reaviva el debate sobre la tierra y el poder económico

Juan Grabois encabezó un acto partidario de Argentina Humana en Villa María, Córdoba.

El diputado cuestionó con dureza la concentración de la tierra en manos de grandes propietarios.

Reivindicó la reforma agraria y aclaró que no apunta contra pequeños productores.

Incorporó críticas ambientales y sanitarias al modelo productivo basado en fumigaciones.

Aludió a sus fueros legislativos al hablar de su participación en conflictos sociales.

El acto marcó el inicio de una gira nacional con un discurso confrontativo y definido.

Juan Grabois volvió a colocarse en el centro de la escena política con un acto partidario en Villa María, Córdoba, donde desplegó un discurso de fuerte tono confrontativo contra los grandes propietarios rurales y reivindicó las banderas históricas del espacio que conduce. El diputado nacional de Unión por la Patria encabezó un encuentro de Argentina Humana ante militantes locales y dejó definiciones que rápidamente generaron repercusiones, tanto por el contenido de sus propuestas como por el énfasis retórico de sus declaraciones.

El dirigente social eligió la provincia mediterránea como una de las primeras paradas de una gira nacional que lo encuentra recientemente asumido como legislador. En ese marco, retomó los ejes que marcaron su campaña presidencial y que siguen siendo el núcleo de su identidad política: la desigualdad en el acceso a la tierra, la concentración de la riqueza y la necesidad de una transformación estructural del modelo productivo.

Ante un auditorio afín, Grabois apuntó directamente contra lo que denominó “terratenientes” y cuestionó con dureza la acumulación de grandes extensiones de tierra en pocas manos. “Que la gente no tenga un terrenito y que haya un multimillonario con un millón de hectáreas es inmoral”, afirmó, en una frase que sintetiza su mirada sobre la cuestión agraria. En esa línea, buscó despegar su propuesta de cualquier idea de expropiación indiscriminada y aclaró que la reforma agraria que impulsa no implica “robarle la chacra” a pequeños productores, sino discutir el modelo de concentración extrema.

El planteo no se limitó al aspecto económico. Grabois incorporó una dimensión ambiental y sanitaria al cuestionar las prácticas productivas intensivas que, según su visión, afectan de manera directa a las comunidades. “Está todo bien con la productividad, pero no me fumigues las escuelas, no me fumigues los pueblos, no me intoxiques a los pibes y pagá los impuestos”, lanzó, con un tono enfático que despertó aplausos entre los presentes. El mensaje apuntó a instalar la idea de que el debate sobre la tierra no puede desligarse del impacto ambiental ni de la salud pública.

El acto también tuvo un fuerte componente político y de autoafirmación personal. En un pasaje que no pasó inadvertido, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos subrayó su disposición a acompañar los conflictos sociales y, al mismo tiempo, aludió a su condición de diputado nacional. “A mí me van a tener al lado de ustedes en cualquier pelea. Encima tengo fueros así que no me van a poder meter preso tan fácil”, dijo, en una frase que combinó ironía, desafío y una referencia explícita a las protecciones que otorga el cargo legislativo.

Ese tramo del discurso volvió a poner sobre la mesa la tensión permanente entre la militancia social de Grabois y su rol institucional. Desde su entorno destacan que su llegada al Congreso no implica moderar sus posiciones, sino trasladar las demandas de los sectores populares al ámbito parlamentario. Para sus críticos, en cambio, ese estilo confrontativo profundiza la polarización y dificulta la construcción de consensos.

La elección de Córdoba como escenario tampoco fue casual. Se trata de una provincia con fuerte peso del sector agropecuario y una tradición política donde el kirchnerismo ha tenido históricas dificultades para consolidar apoyos mayoritarios. En ese contexto, el mensaje de Grabois buscó interpelar tanto a la militancia propia como a sectores sociales críticos del modelo productivo vigente, aun a riesgo de tensar la relación con actores económicos clave.

Con este acto, el diputado dejó en claro que su agenda legislativa y política estará atravesada por un discurso sin concesiones frente a la concentración económica y por una apelación constante a la movilización social. En un escenario político marcado por debates sobre reformas estructurales y ajustes, Grabois apuesta a mantener un perfil nítido, incluso cuando eso implique asumir costos y controversias.