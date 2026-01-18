Franco Colapinto se sumó a un trend retro y sorprendió con una foto

Franco Colapinto sorprendió al mundo del automovilismo al publicar en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos de 2016 en el que aparece junto a Sergio "Checo" Pérez.
El piloto de Alpine está actualmente en pretemporada, con la mirada puesta en 2026. En medio de esta pausa, se sumó a una tendencia en redes sociales que invita a los usuarios a compartir fotografías de hace diez años. En las imágenes, se puede ver a Colapinto, de 22 años, en su etapa de karting en Argentina, acompañado por su padre.
Pérez, quien regresa a la Fórmula 1 tras un año de ausencia de Red Bull, respondió con una broma, expresando que ambos se sienten "viejos".
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