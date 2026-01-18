Encontraron a la hermana de Marcos Acuña que estaba desaparecida desde el viernes

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue hallada esta madrugada durante un operativo de búsqueda en una zona rural cercana a Zapala, Neuquén, tras haber estado desaparecida desde el viernes. Según informó el portal TN, fue trasladada al Hospital de Zapala para recibir atención médica.

La búsqueda de Muñoz, que padece esquizofrenia, fue impulsada por las fuerzas de seguridad y la comunidad local. La Policía de Neuquén difundió un pedido de paradero que incluía detalles sobre su vestimenta y características físicas. La última vez que fue vista se encontraba en su domicilio de la calle Antártida Argentina, a las 17:30.

La familia de Fabiana había solicitado la colaboración del público para compartir cualquier información sobre su paradero, instando a comunicarse con la comisaría más cercana o al número de emergencias 101.

Además, su hermana Jessica criticó en redes sociales la falta de atención del equipo psiquiátrico del hospital, sugiriendo que la situación de Fabiana se había deteriorado desde octubre y que la médica responsable había desestimado la gravedad de su estado. “Lamentablemente, hoy mi hermana no es consciente de todo lo que está pasando”, lamentó Jessica.