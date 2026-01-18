Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña arrancaron con triunfos en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia ha dado inicio, y la jornada inaugural en Melbourne fue positiva para los jugadores argentinos. Tres de los cuatro representantes del país avanzaron a la segunda ronda: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña. Camilo Ugo Carabelli, en cambio, no logró superar su enfrentamiento.

Cerúndolo avanza con una victoria contundente

Francisco Cerúndolo abrió su participación con un sólido triunfo ante el chino Zhang, ganando en sets corridos con parciales de 6-3, 7-6 y 6-3. Con este resultado, Cerúndolo se clasifica para enfrentar al bosnio Damir Dzumhur en la siguiente ronda. Al finalizar su encuentro, dedicó un mensaje emotivo a Guillermo Salatino, reconocido periodista de tenis recientemente fallecido, diciendo: "Gracias, Salata".

Batalla y triunfo para Etcheverry

Tomás Martín Etcheverry también logró avanzar, aunque tuvo que luchar más en su partido contra el serbio Miomir Kecmanovic. Etcheverry se impuso en un maratónico encuentro que terminó 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-2. En su próximo compromiso, se medirá con el británico Fery, quien venció a Cobolli en sets corridos.

Comesaña inicia con buen pie

Francisco Comesaña selló su pase a la segunda ronda al derrotar al estadounidense Patrick Kypston en cuatro sets, con un marcador de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. En la próxima instancia, el marplatense se enfrentará a Frances Tiafoe.

La primera jornada del Abierto de Australia ha dejado un sabor optimista para los aficionados argentinos, que esperan seguir viendo a sus compatriotas en acción.