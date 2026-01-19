Irán rechaza la decisión argentina sobre la Fuerza Quds y advierte que habrá una respuesta

Irán rechazó con dureza la decisión argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds.

Teherán calificó la medida como inaceptable desde el punto de vista jurídico y peligrosa en términos políticos.

Las autoridades iraníes advirtieron que habrá una “respuesta adecuada”, sin precisar su alcance.

El rechazo se basa en que la Fuerza Quds forma parte de las fuerzas armadas oficiales de Irán.

La reacción se inscribe en un contexto de creciente confrontación con países que sancionan a la Guardia Revolucionaria.

La tensión anticipa un enfriamiento en la relación diplomática entre Argentina e Irán.

La decisión del Gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista provocó una reacción inmediata y contundente de Irán, que calificó la medida como inaceptable y peligrosa. Desde Teherán advirtieron que la determinación adoptada por Buenos Aires no solo vulnera principios del derecho internacional, sino que también abre un escenario de tensión política con consecuencias aún no explicitadas.

El rechazo fue expresado en términos severos por las autoridades iraníes, que cuestionaron de manera directa la legitimidad de que un Estado catalogue como terrorista a una unidad que forma parte de las fuerzas armadas oficiales de otro país. Según la posición iraní, ese tipo de decisiones excede las atribuciones soberanas de un gobierno extranjero y sienta un precedente que consideran riesgoso para el sistema de relaciones internacionales.

En ese marco, Irán dejó en claro que la resolución argentina no quedará sin respuesta. Aunque no se detallaron medidas concretas, la advertencia sobre una “respuesta adecuada” fue interpretada como una señal política dirigida tanto a la Argentina como al resto de la comunidad internacional. El mensaje buscó marcar un límite frente a lo que Teherán entiende como una alineación automática de Buenos Aires con posturas hostiles hacia la República Islámica.

La reacción iraní se produjo luego de que el Gobierno argentino anunciara la incorporación de la Fuerza Quds y de trece personas vinculadas a esa estructura al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. La medida implica sanciones financieras, restricciones operativas y controles orientados a impedir cualquier tipo de vínculo con el sistema financiero local. Para Irán, esa decisión traslada al plano bilateral un conflicto de alcance global.

Desde Teherán también se cuestionó el fundamento político de la resolución argentina, al considerar que responde más a alineamientos internacionales que a una evaluación jurídica independiente. En ese sentido, las autoridades iraníes subrayaron que la Fuerza Quds es una unidad militar regular, creada tras la Revolución Islámica de 1979, y que su función es defender los intereses estratégicos del país en el exterior, no actuar como una organización terrorista.

La respuesta iraní se inscribe en un contexto más amplio de confrontación con distintos gobiernos que, en los últimos años, avanzaron en la designación de la Guardia Revolucionaria y de sus unidades como organizaciones terroristas. Para Teherán, estas decisiones forman parte de una estrategia de presión política y aislamiento internacional, a la que ahora —según su lectura— se suma la Argentina.

El Gobierno argentino, por su parte, justificó la medida en la responsabilidad que atribuye a la Fuerza Quds en los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Esos ataques, que marcaron de manera indeleble la historia reciente del país, continúan sin resolución judicial definitiva y siguen siendo un punto central de conflicto en la relación bilateral entre ambos Estados.

La reacción de Irán también apuntó a deslegitimar la inclusión de figuras como Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Quds, a quien la Argentina vincula con el atentado a la AMIA. Desde Teherán sostienen que se trata de acusaciones infundadas y reiteraron su rechazo a cooperar bajo un marco que consideran politizado.

Más allá de las advertencias, la postura iraní deja en evidencia que la decisión argentina tendrá impacto en el vínculo bilateral y podría trasladarse a foros diplomáticos internacionales. El tono del rechazo y la alusión a eventuales respuestas reflejan la incomodidad de Teherán frente a una medida que considera hostil y alineada con intereses adversos.

En un escenario internacional atravesado por conflictos en Medio Oriente y por una creciente polarización geopolítica, la reacción iraní frente a la decisión argentina anticipa un período de mayor frialdad diplomática. Mientras Buenos Aires refuerza su posicionamiento externo, Irán busca marcar su rechazo y advertir que no aceptará sin objeciones lo que considera una ofensiva política contra sus fuerzas armadas.