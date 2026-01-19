Macri reaparece en Europa con una clase de liderazgo y mueve fichas en la conducción del PRO

Macri reapareció públicamente en 2026 con una clase de liderazgo en Italia.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a la escena pública internacional con una clase magistral sobre liderazgo en la Bologna Business School, en Italia. Se trató de su primera aparición pública en 2026, en un contexto personal y político particular: días después de que se confirmara oficialmente su separación de Juliana Awada y mientras el PRO se prepara para una etapa de reconfiguración interna. La exposición académica, lejos de ser un hecho aislado, funcionó también como un gesto político, con señales hacia el futuro del espacio que lidera.

No es la primera vez que Macri se presenta en esa institución. Ya en 2023 había disertado sobre liderazgo y aprendizaje, una temática que el ex mandatario suele utilizar como puente entre su experiencia de gestión y una mirada más conceptual sobre el poder, la toma de decisiones y la conducción en contextos complejos. En esta nueva visita, destacó el valor simbólico de Bolonia como cuna de la primera universidad moderna y subrayó la importancia de formar líderes capaces de adaptarse a escenarios cambiantes.

Mientras Macri desarrollaba su agenda académica en Europa, en la política doméstica se terminaban de definir movimientos clave dentro del PRO. El partido afrontará un cambio en su Secretaría General: Facundo Pérez Carletti dejará el cargo para concentrarse en la campaña en Santiago del Estero, donde este año habrá elecciones municipales, y será reemplazado por el diputado nacional Fernando De Andreis, uno de los dirigentes de mayor confianza del ex presidente.

La designación de De Andreis no es casual. En el macrismo lo señalan como un dirigente con capacidad organizativa y visión estratégica, en un momento en el que el PRO busca redefinir su identidad tras años de tensiones internas y reacomodamientos electorales. El nuevo secretario general asumió el desafío con un diagnóstico claro: los partidos políticos, tal como funcionaron durante décadas, enfrentan una crisis profunda frente a una sociedad que cambia a mayor velocidad que sus estructuras.

En sus primeras definiciones públicas, De Andreis planteó la necesidad de “reinventar” el partido, construir un equipo nacional y abandonar mecanismos que alguna vez fueron eficaces pero que hoy resultan insuficientes. Su discurso retomó una idea que ya había expresado meses atrás: el PRO debe volver a sus orígenes, recuperar nitidez ideológica y evitar quedar atrapado en fórmulas que suenan desactualizadas frente a los nuevos climas sociales y culturales.

Desde el entorno partidario remarcan que la salida de Pérez Carletti fue consensuada y responde a una lógica territorial. El dirigente continuará vinculado al PRO, pero volcará su energía a fortalecer la presencia del espacio en una provincia históricamente adversa para la oposición no peronista. La decisión busca, además, ordenar prioridades en un año electoral que obligará a combinar estrategia nacional con construcción local.

Macri, por su parte, sigue de cerca la coyuntura argentina desde Europa. Tras pasar las fiestas de fin de año en la Patagonia, mantuvo atención sobre los principales focos de tensión política y deportiva del país, sin intervenir públicamente pero con un rol activo en las decisiones internas del PRO. Su presencia en el exterior, combinada con movimientos concretos en la estructura partidaria, sugiere una estrategia de bajo perfil discursivo y alta incidencia organizativa.

La clase en Bolonia y el recambio en la Secretaría General del PRO forman parte de una misma secuencia: la búsqueda de reposicionar liderazgo y renovar cuadros en un escenario político marcado por la fragmentación, la velocidad del cambio y la disputa por nuevas representaciones. Macri parece apostar a una reconstrucción que combine experiencia, formación y adaptación, con la mirada puesta en el mediano plazo.