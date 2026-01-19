Siempre por el andarivel amarillo

El último fin de semana, en la ciudad de San Guillermo se vivió la edición 22 de la Fiesta Nacional y la 33 de la Fiesta Provincial del Camping. En esta ocasión, se inauguró el nuevo tobogán acuático y se presentaron los trabajos de revalorización integral de los natatorios "Denio Benito Matteucci", ubicados en el Parque Municipal "Alfonsina Storni".

La inauguración del tobogán acuático tuvo como primeros intrépidos al gobernador Maximiliano Pullaro, a la intendenta local, Romina López y al secretario de Cooperación del Gobierno provincial, Cristian Cunha. Entre los aplausos, los tres se dieron un chapuzón en la pileta tras deslizarse desde las alturas.

A la hora de repasar los colores de los andariveles utilizados por cada uno de ellos, Cunha, subrayó que -como buen dirigente del Pro- eligió el amarillo.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.