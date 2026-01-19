Descarrilamiento en España: un influencer argentino iba a bordo y relató el momento

Un grave accidente ferroviario tuvo lugar este domingo en la provincia de Córdoba, España. Entre los pasajeros se encontraba Merakio, un influencer argentino radicado en Madrid, quien compartió su experiencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. Este incidente resultó en al menos 39 muertos y más de 100 heridos.

Merakio, que viajaba desde Málaga hacia Madrid a bordo del tren de la empresa Iryo, relató en sus redes sociales que el siniestro ocurrió a unos 20 minutos de Córdoba en el servicio programado para las 6:40. Aseguró que él y su pareja, Vicky, se encontraban bien: "Estamos bien, no nos pasó nada", afirmó.

El influencer describió la tensión que se vivió en el tren tras el impacto, destacando que “se descarrilaron vagones de ambos trenes” y que los pasajeros estaban siendo evacuados a una localidad cercana. Con la situación parcialmente controlada, un tren pasó junto a ellos, lo que incrementó la inquietud entre los usuarios.

Las autoridades han activado un amplio operativo de emergencia, y la circulación ferroviaria entre Madrid y varias ciudades andaluzas se mantendrá suspendida al menos hasta el lunes. Mientras continúan las labores de rescate e investigación, el testimonio de Merakio ofrece una visión directa del caos y el pánico que reinaron tras esta de las peores tragedias ferroviarias en España en años recientes.