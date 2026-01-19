El pueblo rodeado de ríos y cascadas, ideal para el verano 2026

Lejos del ruido y de los clásicos destinos turísticos, Indio Rico se convirtió en el refugio perfecto para quienes quieren cambiar de aire y vivir un verano distinto. Rodeado de arroyos, campo y tranquilidad, este pueblo del partido de Coronel Pringles es la joya oculta que muchos buscan para una escapada de fin de semana.



Qué hacer en Indio Rico: arroyos, pesca y una fiesta que es un clásico

El gran imán de Indio Rico son sus arroyos y el río Quequén Salado. Ahí se puede pescar, hacer deportes acuáticos o simplemente pasar el día de picnic bajo el sol. Es el lugar ideal para desenchufarse y disfrutar de jornadas al aire libre.

Para los que aman la historia, la Biblioteca Popular y Museo Ferroviario funciona en la antigua estación de tren, inaugurada en 1929. Además, el Almacén de Marcelino López mantiene vivo el espíritu de los viejos almacenes de campo, con ese aire de pueblo que enamora.

Pero si hay algo que distingue a Indio Rico es su Fiesta del Cordero al Disco. Cada febrero, vecinos y turistas se reúnen para disfrutar de platos típicos, música y un ambiente festivo que contagia alegría. El evento, declarado de interés cultural, es la excusa perfecta para probar la mejor gastronomía local y sumarse a la celebración.

Un pueblo con historia y tradiciones que se sienten en cada rincón

La historia de Indio Rico está marcada por la resistencia de sus primeros habitantes y los enfrentamientos en el río Quequén Salado. El pueblo se fundó oficialmente el 19 de febrero de 1930 gracias a la gestión de María Bernasconi. El nombre viene del arroyo Indio Rico, que a su vez toma su denominación del río Quequén Salado.

Aunque el tren dejó de pasar en 1993, la estación se reconvirtió en un centro cultural que mantiene viva la memoria y las tradiciones del lugar.

Por qué elegir Indio Rico para tu próxima escapada

Indio Rico es mucho más que un destino de paso. Es un lugar donde la naturaleza, la cultura y la hospitalidad se combinan para ofrecer una experiencia auténtica. Ya sea para pescar, recorrer sus calles tranquilas, sumarse a una fiesta popular o relajarse junto al arroyo, este pueblo bonaerense es la opción ideal para quienes buscan un verano diferente.

Cómo llegar a Indio Rico: el viaje que ya te cambia el ritmo

Ubicado a 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demanda poco más de seis horas. El recorrido arranca por la Ruta Nacional Nº 3 hasta Tres Arroyos y sigue por la Ruta Provincial Nº 85. El paisaje rural y la calma del camino ya anticipan lo que espera en destino: naturaleza, aire puro y cero estrés.

