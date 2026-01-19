Lejos de los escenarios: el nuevo emprendimiento de Axel que sorprende

Axel, reconocido por su exitosa trayectoria de más de 20 años en el ámbito musical, ha dado un paso más allá de los escenarios al lanzar un nuevo negocio gastronómico en Traslasierra, Córdoba. Este emprendimiento, que se centra en la venta de macarrones con queso, busca no solo satisfacer un nicho de mercado, sino también contribuir a la economía local.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube "Espiritualidad Cotidiana", Axel explicó cómo surgió la idea. A través de consultas con inteligencia artificial, específicamente Chat GPT, buscó asesoramiento sobre cómo iniciar un negocio con un formato sencillo que pudiera replicarse en otras localidades, tanto en Argentina como en el extranjero.

El food truck, que cuenta con mesas de tronco y está ubicado cerca de la terminal de micros, se inauguró en septiembre y ha tenido una buena acogida. “Superó todas nuestras expectativas: risas, buena onda, buena música, buena comida, familia y la magia de compartir algo nuevo juntos”, afirmó el cantante en su cuenta de Instagram.

Este no es el primer emprendimiento gastronómico de Axel. Hace una década, lanzó un local de comida rápida vegana que aún opera, aunque él ya no está vinculado al mismo. Con este nuevo proyecto, Axel reafirma su interés por el sector gastronómico y su intención de expandirse a mercados internacionales, incluyendo Europa y Estados Unidos.