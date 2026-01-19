Cuál es el alimento con menor contenido de grasas saturadas que la carne vacuna y el pollo

El atún se ha consolidado como un alimento versátil y altamente nutritivo, ideal tanto para entradas como platos principales. Se presenta en diferentes formas, como enlatado, fresco o cocido, y es conocido por su capacidad de combinarse con una amplia variedad de ingredientes. Más allá de su sabor, el atún es rico en nutrientes esenciales como ácidos omega-3, vitaminas B12 y D, que contribuyen a la salud cardiovascular y al funcionamiento del sistema inmunológico.

A pesar de su popularidad, el atún ha enfrentado serios problemas de sobrepesca. Sin embargo, desde la instauración del Día Mundial del Atún el 2 de mayo, impulsado por la ONU en 2014, se ha observado una recuperación en algunas poblaciones, como el atún rojo en el Atlántico norte, gracias a acuerdos y gestiones pesqueras internacionales.

En el ámbito del consumo, el atún enlatado es la opción más común. Andrea Martínez, licenciada en nutrición, recomienda revisar varios aspectos antes de elegir una lata: la preferencia por atún “al natural” o en aceite de alta calidad, un bajo contenido de sodio y una lista de ingredientes que incluya solo atún, agua o aceite y sal.

Contenido de mercurio

La preocupación por el mercurio, un metal pesado presente en el entorno, no es infundada, pero no debe causar alarma, asegura Martínez. Con un consumo moderado (una a dos veces por semana), el atún es seguro para la mayoría de las personas.

Ventajas nutricionales

La médica especialista en nutrición, Ana Cascú, destaca que el atún es una fuente de proteína magra de alto valor biológico. Aporta todos los aminoácidos esenciales y contiene menos grasas saturadas que otras carnes. Sus beneficios incluyen:

Preservación de masa muscular: Según un estudio en la revista Nutrients, una ingesta adecuada de proteínas como las del atún ayuda a mantener la masa muscular durante la pérdida de peso, crucial para un metabolismo saludable. Rico en vitaminas y hierro: Con 100 gramos de atún, se cubre aproximadamente el requerimiento diario de vitamina B12. También se destaca su contenido de vitamina D, que es vital para la salud ósea y el sistema inmunológico. Salud cardiovascular: Los ácidos grasos omega-3 presentes en el atún pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, lo que puede prevenir enfermedades cardiovasculares, según el sitio WebMD. Las variedades más grasas, como el atún rojo y el albacora, son especialmente ricas en omega-3.

En conclusión, el atún no solo aporta sabor a las comidas, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud, consolidándose como un alimento esencial en la dieta moderna.