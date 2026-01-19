A dónde ir en el verano sin gastar mucho

Planificar las vacaciones de verano puede ser costoso, especialmente si se deja para el último momento. Sin embargo, Argentina ofrece diversas opciones asequibles para disfrutar sin estresar el presupuesto. A continuación, se presentan cinco destinos recomendados para este verano.

Villa Gesell, Buenos Aires

Considerada la opción más accesible de la Costa Atlántica, Villa Gesell destaca por su variedad de campings, hostels y departamentos a precios convenientes. Los visitantes pueden disfrutar de extensas playas, bosques y la Avenida 3 sin gastar mucho. Además, los restaurantes locales ofrecen "menús turísticos", ideales para familias.

Miramar de Ansenuza, Córdoba

Este paraíso frente a la Laguna Mar Chiquita, declarado Parque Nacional, es perfecto para quienes buscan tranquilidad. Ofrece avistamiento de flamencos y espectaculares atardeceres. Con alojamientos aún asequibles, es un destino seguro para quienes desean desconectar.

Chilecito, La Rioja

Ideal para los amantes del aire libre y la aventura, Chilecito mantiene precios locales en comida y transporte gracias a su vida más allá del turismo. Desde allí, se pueden visitar la Cuesta de Miranda y el Cable Carril, un monumento nacional con acceso gratuito. La gastronomía local, con reconocidas empanadas y vinos, es otro atractivo.

Gualeguaychú, Entre Ríos

Ubicado a pocas horas de Buenos Aires y Rosario, Gualeguaychú ofrece playas en el río Uruguay y el río Gualeguaychú como alternativas refrescantes. Las termas suelen tener entradas accesibles y el alojamiento en cabañas es competitivo, especialmente para grupos o familias.