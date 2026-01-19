A dónde ir en el verano sin gastar mucho

Planificar las vacaciones de verano puede ser costoso, especialmente si se deja para el último momento. Sin embargo, Argentina ofrece diversas opciones asequibles para disfrutar sin estresar el presupuesto. A continuación, se presentan cinco destinos recomendados para este verano.

  1. Villa Gesell, Buenos Aires
    Considerada la opción más accesible de la Costa Atlántica, Villa Gesell destaca por su variedad de campings, hostels y departamentos a precios convenientes. Los visitantes pueden disfrutar de extensas playas, bosques y la Avenida 3 sin gastar mucho. Además, los restaurantes locales ofrecen "menús turísticos", ideales para familias.

  2. Miramar de Ansenuza, Córdoba
    Este paraíso frente a la Laguna Mar Chiquita, declarado Parque Nacional, es perfecto para quienes buscan tranquilidad. Ofrece avistamiento de flamencos y espectaculares atardeceres. Con alojamientos aún asequibles, es un destino seguro para quienes desean desconectar.

  3. Chilecito, La Rioja
    Ideal para los amantes del aire libre y la aventura, Chilecito mantiene precios locales en comida y transporte gracias a su vida más allá del turismo. Desde allí, se pueden visitar la Cuesta de Miranda y el Cable Carril, un monumento nacional con acceso gratuito. La gastronomía local, con reconocidas empanadas y vinos, es otro atractivo.

  4. Gualeguaychú, Entre Ríos
    Ubicado a pocas horas de Buenos Aires y Rosario, Gualeguaychú ofrece playas en el río Uruguay y el río Gualeguaychú como alternativas refrescantes. Las termas suelen tener entradas accesibles y el alojamiento en cabañas es competitivo, especialmente para grupos o familias.

  5. San Rafael, Mendoza
    Aunque Mendoza es conocida como un destino "premium", San Rafael se presenta como una opción equilibrada. Los visitantes pueden explorar el Cañón del Atuel y el Embalse Los Reyunos, donde hay zonas de acceso libre. Además, algunas bodegas familiares ofrecen degustaciones a precios razonables, combinando aventura y buenas experiencias culinarias sin los altos costos de la capital provincial.

