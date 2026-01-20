El dólar afloja en enero y refuerza un escenario de calma cambiaria para todo 2026

La baja del dólar en enero refuerza la estabilidad cambiaria observada en las últimas semanas.

Analistas optimistas proyectan un tipo de cambio cercano a $1.500-$1.600 para fin de 2026.

El nuevo esquema de bandas de flotación redujo la presión sobre el Banco Central.

La inflación prevista supera ampliamente el ajuste esperado del dólar.

El Banco Central retomó la compra de reservas y ya adquirió más de u$s687 millones.

El ingreso de divisas por exportaciones e inversiones es clave para sostener el escenario favorable.

El precio del dólar inició enero con una tendencia a la baja que consolidó la estabilidad cambiaria observada en las últimas semanas y alimentó expectativas favorables entre un grupo relevante de analistas locales e internacionales. De acuerdo con un relevamiento global reciente, algunos economistas consideran que este clima de calma podría extenderse durante todo 2026, con un tipo de cambio que incluso podría cerrar el año en torno a los $1.500 como piso.

Las proyecciones surgen del último informe de FocusEconomics, que reúne estimaciones de 40 analistas de bancos y consultoras del país y del exterior. En ese trabajo, varios expertos coinciden en que el dólar mayorista seguirá mostrando un comportamiento moderado, impulsado por un flujo sostenido de divisas proveniente de exportaciones, emisiones de deuda corporativa y entradas vinculadas a inversiones financieras.

En la actualidad, el tipo de cambio mayorista se ubica cerca de los $1.443, lo que implica una caída acumulada cercana al 1% en lo que va del mes. Para los analistas más optimistas, el dólar podría registrar una suba de apenas 10% en todo el año y finalizar diciembre alrededor de los $1.600. Ese ajuste quedaría muy por debajo de la inflación prevista para 2026, que el mismo informe internacional estima en torno al 24%.

Uno de los factores centrales detrás de la tranquilidad cambiaria es el debut del nuevo esquema de bandas de flotación del tipo de cambio. Desde enero, el sistema ajusta mensualmente en función de la inflación de dos meses atrás (t-2), una mecánica que redujo la presión sobre el Banco Central y aportó previsibilidad al mercado. A eso se sumó el compromiso oficial de recomponer reservas y las gestiones orientadas a cubrir los vencimientos de deuda de los próximos meses mediante nuevas emisiones y créditos externos.

“La desaceleración del tipo de cambio de las últimas semanas está asociada a un cambio en la dinámica de cobertura del mercado”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group. Según el analista, la demanda de cobertura se canalizó a través de la compra de dólar spot, contratos de futuros y bonos dólar linked. En ese sentido, destacó los volúmenes “inusualmente” altos observados en el mercado de futuros del Matba-Rofex (A3) y en esos instrumentos ajustados al dólar, lo que habría contribuido a descomprimir la presión cambiaria.

En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas. Desde el 5 de enero, cuando retomó la intervención, ya adquirió más de u$s687 millones, un dato que refuerza la percepción de mayor holgura en el frente externo.

Aun así, las proyecciones no son homogéneas. El consenso promedio de FocusEconomics ubica al dólar mayorista en $1.734 hacia fin de año, mientras que los precios implícitos en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex convalidan un valor cercano a los $1.855 para diciembre, unos 121 pesos por encima del promedio del relevamiento internacional.

Dentro del grupo más optimista se destacan estimaciones como la de Barclays Capital, que proyecta un dólar de $1.335, incluso por debajo del nivel actual. Le siguen Pezco Economics ($1.482), JP Morgan ($1.500) y varias consultoras locales que lo ubican entre $1.610 y $1.645. De hecho, la mitad de los economistas consultados espera que el tipo de cambio cierre 2026 por debajo de los $1.700.

Estas previsiones se alinean, en parte, con el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, que contempla un dólar de $1.423 para diciembre. No obstante, algunos economistas advierten que el escenario favorable depende de que se mantenga la estabilidad política y financiera. “Si algo se desvía, es probable que se requiera otro esquema cambiario y una corrección de las bandas”, señaló Sebastián Menescaldi, de Eco Go.

Para otros analistas, la clave seguirá siendo el ingreso de dólares. La cosecha, las colocaciones de obligaciones negociables y un contexto político más calmo aparecen como los principales pilares para sostener un tipo de cambio controlado y un dólar que, al menos por ahora, parece haber encontrado un techo más bajo.