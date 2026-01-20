La Justicia avanza con un nuevo criterio para la cuota alimentaria y deja atrás al salario mínimo

La Justicia comienza a usar el Índice de Crianza del INDEC para fijar cuotas alimentarias.

El nuevo criterio desplaza al Salario Mínimo, considerado desactualizado frente a la inflación.

Un fallo de La Plata consolidó esta tendencia en la provincia de Buenos Aires.

El índice valora tanto los gastos como el tiempo de cuidado no remunerado.

Tener nuevos hijos no reduce derechos alimentarios ya adquiridos.

Se prioriza el interés superior del niño por sobre la proporcionalidad estricta del ingreso.

La Justicia argentina profundiza un giro relevante en la forma de fijar las cuotas alimentarias. Un reciente fallo de la provincia de Buenos Aires se sumó a una tendencia que ya se consolida en otras jurisdicciones: en lugar de calcular los alimentos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los jueces comienzan a utilizar el Índice de Crianza elaborado por el INDEC. La decisión no es menor: ante el atraso del salario mínimo frente a la inflación, el monto resultante suele ser sensiblemente más alto y, según los magistrados, refleja mejor el costo real de criar a un niño.

El nuevo criterio parte de una premisa central: el SMVM es una referencia política y económica, pero no un indicador estadístico del gasto efectivo que implica garantizar una crianza adecuada. En cambio, la Canasta de Crianza del INDEC mide cuánto cuesta, mes a mes, cubrir alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación y, además, valora económicamente el tiempo de cuidado que generalmente asume la madre. Este último punto se vincula con el Código Civil y Comercial, que reconoce el aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

La incorporación de Buenos Aires a este enfoque quedó plasmada en una sentencia dictada el 30 de diciembre de 2025 por la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata. El tribunal confirmó una cuota alimentaria definitiva equivalente al 20% de los ingresos del padre a favor de su hija de cinco años, pero estableció que el monto en pesos deberá mantenerse dentro de los parámetros del Índice de Crianza. Incluso, dispuso que si el valor del índice supera lo que percibe el progenitor, la madre podrá solicitar una revisión inmediata.

El fallo se apoyó en un análisis más profundo de las circunstancias del caso. A diferencia de una etapa inicial, en la que se había fijado una cuota provisoria del 5% debido a un régimen de comunicación amplio, los jueces observaron que la dinámica familiar cambió y que la niña pasa ahora más tiempo con su madre. También ponderaron la capacidad económica de las partes: el padre cuenta con tres empleos y vivienda propia, mientras que la madre registra ingresos considerablemente menores.

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la valoración del Índice de Crianza como “piso mínimo” de gastos. La Cámara sostuvo que no es necesario que la madre pruebe cada erogación con comprobantes, ya que las necesidades del niño se presumen y el dato estadístico oficial permite garantizar un estándar de vida digno. De esta manera, se refuerza el principio del interés superior del niño por sobre discusiones estrictamente contables.

El tribunal también rechazó el argumento del demandado, quien alegó tener otro hijo y pidió una reducción de la cuota. La respuesta judicial fue contundente. Por un lado, afirmó que la decisión de tener nuevos hijos no puede afectar derechos alimentarios ya consolidados. Por otro, remarcó que la igualdad entre los hijos no habilita a sacrificar a uno en beneficio de otro, sino que obliga al progenitor a organizar sus recursos para cumplir con todas sus obligaciones.

Este pronunciamiento bonaerense se suma a fallos similares dictados en Neuquén, Tucumán, Entre Ríos y San Juan. En todas estas jurisdicciones, los jueces coinciden en que el SMVM quedó desfasado: fue concebido para un trabajador sin cargas familiares y, en muchos casos, se ubica incluso por debajo de la Canasta Básica Total. Además, se lo critica por ser un valor “plano”, que no distingue entre las necesidades de un niño pequeño y las de un adolescente.

En la práctica, la jurisprudencia muestra soluciones combinadas. Algunos tribunales utilizan el Índice de Crianza para niños de hasta 12 años y recurren al SMVM para edades mayores, mientras que otros fijan porcentajes de ingresos con cláusulas de resguardo, garantizando que la cuota nunca sea inferior a un porcentaje de la canasta o a un salario mínimo completo.

El cambio de criterio marca una redefinición del equilibrio entre proporcionalidad y protección. En un contexto de alta inflación y costos crecientes de crianza, la Justicia parece inclinarse cada vez más por asegurar un umbral mínimo que preserve los derechos de los niños, aun cuando ello implique mayores exigencias económicas para los progenitores obligados.