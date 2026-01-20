Adorni refuerza el control de la gestión y toma el mando político mientras Milei prepara su agenda internacional

Adorni retomó las reuniones presenciales con ministros clave en Casa Rosada

La agenda apunta a reforzar la coordinación interna y destrabar tensiones

Caputo, Sturzenegger y Quirno acompañarán a Milei en su viaje a Suiza

La reforma laboral domina el temario del período de sesiones extraordinarias

Con Milei y Karina Milei en el exterior, Adorni quedó al mando del operativo político

El oficialismo acelera la búsqueda de votos en el Congreso para sus proyectos centrales

En la antesala de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Suiza, la Casa Rosada volvió a mostrar movimiento interno con la reactivación plena de la Jefatura de Gabinete. Manuel Adorni retomó esta semana la actividad presencial con una serie de reuniones individuales con ministros clave, en una señal política destinada a ordenar la gestión, aceitar la coordinación interna y blindar el funcionamiento del Ejecutivo durante la ausencia del mandatario.

El jefe de Gabinete convocó a encuentros “mano a mano” con Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, titulares de las carteras de Economía, Desregulación y Transformación del Estado, y Relaciones Exteriores. La elección de los interlocutores no fue casual: se trata de los ministros que acompañarán al Presidente en su visita a Suiza, donde Milei disertará en el Foro Económico de Davos y mantendrá reuniones con funcionarios, ejecutivos del sistema financiero y referentes del mundo empresarial.

Desde el entorno de Adorni explican que el objetivo central de estas reuniones es realizar un seguimiento fino de los temas que atraviesan a cada ministerio y destrabar eventuales conflictos de coordinación. La lectura interna es que, tras la salida de Guillermo Francos y el desembarco del ex vocero presidencial en la Jefatura de Gabinete, se detectaron tensiones y fallas de comunicación entre distintas áreas, lo que obligó a reforzar los mecanismos de control político y administrativo.

El regreso de Adorni a la dinámica presencial se produjo luego del receso de verano, período durante el cual continuó cumpliendo funciones de manera remota. Con el inicio formal del período de sesiones extraordinarias —que se extenderá del 2 al 27 de febrero—, el jefe de Gabinete decidió reactivar las convocatorias individuales como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento interno. En el centro del temario aparece la reforma laboral, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno y prioridad absoluta para el Presidente.

La agenda de este lunes comenzó temprano, con una reunión de seguimiento administrativo del área que coordina Adorni. Desde su llegada al cargo, el funcionario impulsó una reducción de la flota de vehículos oficiales y un recorte de gastos operativos, medidas que ahora se encuentran en etapa de supervisión y ejecución. Más tarde, mantuvo un encuentro con el equipo de enlace interministerial, encabezado por el secretario ejecutivo Ian Vignale, encargado de articular una hoja de ruta legislativa que sintetice los objetivos de cada cartera.

Ese trabajo técnico se traduce luego en decisiones políticas. Las reuniones con Caputo, Sturzenegger y Quirno forman parte de una segunda ronda de encuentros que Adorni había iniciado a fines de noviembre y que ahora retoma en un contexto más cargado: con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el exterior, y con una relación tensa con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete quedó como la principal referencia política dentro de la Casa Rosada.

En ese marco, Milei le encomendó a Adorni una tarea sensible: monitorear de cerca la gestión cotidiana y, al mismo tiempo, seguir las conversaciones con aliados parlamentarios para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral en el Congreso. La permanencia del jefe de Gabinete en Buenos Aires, mientras el núcleo duro del poder viaja al exterior, responde a una decisión estratégica: asegurar que una figura de máxima confianza del Presidente y de su hermana quede al mando del operativo político.

Con el temario legislativo ya oficializado, el oficialismo activó sus engranajes en ambas cámaras. En el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza lidera la búsqueda de consensos, mientras que en Diputados la tarea recae sobre el titular de la Cámara. En paralelo, el ministro del Interior despliega una agenda federal con gobernadores, en un intento por sumar respaldos clave para proyectos sensibles como la Ley de Modernización Laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Todas esas líneas confluyen en la mesa política que coordina Adorni y que reporta directamente a Karina Milei. Allí se ajusta la estrategia, se ordena la interlocución y se define el pulso del Gobierno en un momento de alta exposición internacional y definiciones legislativas cruciales.