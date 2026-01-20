Riesgo Hídrico: no quisieron escuchar

Por Lic. Lilián Koper

Desde hace muchos años los productores que aportan a los Comités de Cuenca de la Provincia están planteando las inequidades del manejo del tema hídrico por parte de la Provincia. Estos Comités actúan autárquica e independientemente. Cada vez que, personalmente, intenté elevar un reclamo para que el Gobierno provincial de antes y de ahora se involucrara con un manejo INTEGRAL de todo el manejo de la cuenca, nunca hubo una escucha de las autoridades.

Algunos productores tuvieron que involucrarse en las comisiones para intentar alguna solución al hecho de que zonas que están cuenca abajo, hacia donde se supone debe continuar drenando el agua, no se integran ni financian estos trabajos. Los que estamos en el medio recibimos del agua que proviene de la cuenca superior y también nos rebota el agua de la cuenca inferior, porque no se realizan trabajos de dragado en esas zonas.



Así que aplaudo que este Gobierno Provincial haya puesto el riesgo hídrico dentro de sus prioridades, PERO es necesario que los trabajos sean coordinados e integrados en TODA la cuenca de canales, arroyos y ríos, para que los que sí pagamos, y quedamos como jamón del sándwich. no tengamos un doble perjuicio como el que experimentamos durante décadas sin que nadie nos escuchara.



