Concientización ambiental en las colonias de vacaciones

Como cada año, durante los meses de enero y febrero, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela lleva adelante una propuesta de educación y concientización sobre el cuidado del ambiente, en colonias de vacaciones y escuelas de verano locales.

La propuesta destinada a niños de entre 5 a 12 años surge en el marco del programa "Creando Conciencia" y de las actividades de verano del Gobierno municipal. Los promotores ambientales son los encargados del trabajo en territorio, visitando los espacios interesados, con diferentes actividades lúdicas y educativas donde el intercambio y la diversión forman parte del aprendizaje.

Los más pequeños son agentes multiplicadores del mensaje ambiental y promotores del cambio en sus hogares, con sus familiares y amigos. Por eso estos espacios de aprendizaje e intercambio resultan fundamentales para crear conciencia y sumar compromisos.

Enrique Soffietti, director del IDSR, destacó que "trabajar con niños desde edades tempranas es fundamental para generar hábitos responsables y conciencia ambiental. Ellos no sólo aprenden jugando, sino que también transmiten estos mensajes. Es una actividad que además fortalece el vínculo con las instituciones locales, en este caso las colonias de vacaciones y escuelas de verano de la ciudad".

Contenido

El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer el conocimiento sobre la correcta separación de residuos en los hogares y espacios compartidos. También fomentar el cuidado personal y el compromiso para prevenir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti y reducir el riesgo de dengue.

La propuesta incluye una charla introductoria con conceptos básicos. Luego se realizan juegos y actividades didácticas para aplicar los conocimientos obtenidos.

Hasta el momento se visitaron las colonias de Atlético de Rafaela, Jockey Club, Centro Empleados de Comercios, SEOM, CEF Nº53 y Cobritas, con la participación de más de 720 niños.

En las próximas semanas se prevé continuar con las visitas a otras instituciones. También se llevarán adelante tres jornadas de Biciescuelas en la colonia del Balneario Municipal, para que niños y niñas puedan aprender a andar en bicicleta de manera segura, promoviendo la movilidad sustentable y activa en las infancias.

Desde el municipio se agradece a todas las colonias de la ciudad y profesores, que se suman a la iniciativa y colaboran activamente para poder generar estos espacios de encuentro.