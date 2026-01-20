Cristiano Ronaldo ganó un juicio millonario contra un exclub

Cristiano Ronaldo continúa su búsqueda de los mil goles con Al Nassr en Arabia Saudita, mientras enfrenta una disputa legal con la Juventus por deudas salariales acumuladas durante la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Laboral de Turín ha desestimado un recurso presentado por la Juventus, impidiendo que el club recupere los 9.8 millones de dólares ya pagados al jugador en 2024 por “salarios diferidos”. El juez Gian Luca Robaldo ratificó la validez de un laudo arbitral relacionado con acuerdos de “congelación salarial” firmados en ese período.

Los costos totales del litigio podrían ascender a 11 millones de dólares, incluyendo intereses y gastos legales que rondan los 50 mil euros.

El conflicto se originó durante los momentos críticos de la pandemia, cuando la Juventus acordó con su plantilla aplazar salarios para mitigar problemas financieros. Para Ronaldo, esto se formalizó en un documento conocido como la “carta Ronaldo”, que estipulaba un pago diferido de aproximadamente 19.5-19.6 millones de euros.

Tras culminar su contrato y un posterior retorno al Manchester United, la Juventus argumentó que la deuda no debía saldarse completamente como se había pactado. Ronaldo optó por la vía legal, y en 2024, un laudo arbitral le otorgó cerca de la mitad de lo demandado. La Juventus, que había anunciado su intención de apelar la decisión, recibió recientemente otro golpe en la corte.

Durante su etapa en la Juventus, de 2018 a 2022, Cristiano Ronaldo disputó 134 partidos y anotó 101 goles, además de contribuir con 28 asistencias, ayudando al club a obtener cinco títulos: Supercopa de Italia (2018), Serie A (2018/2019 y 2019/2020), Supercopa de Italia (2020) y Copa Italia (2021).