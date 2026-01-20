La izquierda criticó al Gobierno por no incluir el DNU de Inteligencia en el temario de extraordinarias

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó este lunes con dureza al gobierno de Javier Milei por haber dejado afuera al DNU de reforma de la ley de Inteligencia del temario de las sesiones extraordinarias convocadas para el mes de febrero.

“El gobierno de Milei convoca a extraordinarias para tratar la reforma laboral esclavista y la nefasta modificación de la Ley de Glaciares sin incluir el DNU 941/25 que reforma la Ley de Inteligencia”, se quejó. __IP__

En un posteo de la red social X, el referente del PTS concluyó que “no existía ninguna urgencia para sacar este decreto entre gallos y medianoche” sino “solo el objetivo de reforzar el aparato represivo y darle superpoderes a la SIDE para espiar, perseguir y detener a opositores y a cualquiera que se organice para rechazar las políticas de Milei y sus cómplices”.

“Si no se reúne la bicameral de tratamiento legislativo en los plazos correspondientes, hay que impulsar la más amplia movilización para que se reúnan ambas cámaras y sea rechazado el DNU”, advirtió Del Caño.

(NA)