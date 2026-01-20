Wanda Nara se hartó y aclaró todo sobre su vida

Wanda Nara ha decidido responder a las especulaciones sobre su vida personal y profesional. En declaraciones a través de sus redes sociales, abordó temas como las supuestas multas de tránsito, el regreso de sus hijos desde Uruguay, su situación sentimental y sus proyectos laborales.

El lunes, Martín Migueles fue visto buscándola a la salida de Telefe, lo que avivó los rumores de separación. En el programa Intrusos (América), Paula Varela comentó que, debido a la falta de un chofer, la conductora no puede manejar por tener su registro vencido y acumuladas multas millonarias.

Nara desmintió esta versión, aclarando: “No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no he podido hacer la transferencia. Es complicado saber a cuál corresponde la multa que me atribuyen”. Sobre su licencia, señaló que tiene un registro vigente por diez años y solo utiliza sus coches de fin de semana.

Respecto a su carrera, confirmó que sigue trabajando en el canal y que su sueldo es el sustento de su familia. Indicó que continuará grabando para MasterChef Celebrity y tiene planes de trabajar en la televisión italiana y un proyecto para Netflix.

Finalmente, sobre su vida personal, afirmó: “Estoy como quiero estar” y aseguró que sus hijos no fueron desalojados de su casa de verano, pues es de su propiedad. También explicó su reciente regreso a casa con sus hijos, que fue realizado por vía marítima.