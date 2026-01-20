La llamativa versión que dio el hombre detenido por el caso de la mujer que encontraron maniatada en Córdoba

El caso de Tania Suárez sigue sumando capítulos. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué fue lo que pasó durante las 48 horas entre las que la mujer desapareció y fue encontrada maniatada en un baldío, la defensa de Néstor Maldonado, detenido y principal acusado por el hecho, asegura que es inocente y contó detalles que podrían dar un vuelco a la investigación.



Carlos Nayi, el abogado que representa al hombre que en las últimas horas fue imputado por privación ilegítima de la libertad, sostuvo que Maldonado y Suárez “se conocían desde hace cuatro años” y que “no fue un secuestro”.

Según el letrado, durante ese tiempo mantuvieron una relación principalmente por mensajes, con pocos encuentros personales, y hasta hubo transferencias de dinero de Maldonado a Suárez por distintos motivos.

“Tenemos pruebas y la convicción suficiente de que es totalmente irreal la versión que dio (la presunta víctima)”, afirmó Nayi.

La denuncia de la familia: “Ella le pedía plata todo el tiempo”

Por su parte, una pariente directa de Maldonado contó que el ahora acusado trabajó toda su vida como mozo en un bar céntrico de la plaza San Martín, pero que todo cambió cuando conoció a Tania.

“Siempre todo su interés fue por plata, todo el tiempo buscaba excusas para pedirle plata por algo y él siempre aceptaba. Toda plata que él recibía de cualquier trabajo era destinada a ella”, remarcó, en diálogo con El Doce.

La familia mostró chats que, según dicen, prueban los constantes pedidos de dinero. Incluso, Maldonado llegó a pedirle plata prestada a ellos para transferirle a Tania en 2024.

Según el testimonio de la pariente, esta situación lo llevó incluso a perder su trabajo. “Tania le dice que uno de sus sobrinos estaba muy enfermo y necesitaba un respirador, él pide un préstamo que no puede pagar, pide plata adelantada en su trabajo y desde ahí se hizo una bola de deudas que le fueron imposibles de pagar y lo terminan echando”, indicó.

La llamada desde la cárcel y la versión del acusado

La familia se enteró de la detención de Maldonado cuando él mismo los llamó desde la comisaría.

“Me dijo que lo habían arrestado por culpa de Tania, pero que él no había hecho nada, que Tania estaba peleada con su familia y que veía por las noticias que la buscaban y le decía ‘viste, ahora sí se van a preocupar’”, relató la mujer.

De acuerdo con su versión, Tania le pidió que le pusiera cinta en las manos y pies y que se fuera. “Él le decía que no porque se iban a meter en problemas pero terminó accediendo”, aseguró la pariente.

“Después se vuelve a comunicar desde Bouwer, me repite que no hizo absolutamente nada, que es todo mentira y que no tenía nada ni para abrigarse”, concluyó.

Contradicciones y las 48 horas que nadie puede explicar

El domingo 11 de enero, Tania dejó de comunicarse con su hija y su hermana antes de la medianoche. Desde ese momento, empezó una búsqueda desesperada que duró hasta el martes 13 por la tarde, cuando la encontraron con vida en La Cumbre. Estaba en un baldío, a orillas de un arroyo, atada de manos y pies y con una cinta en la boca.

En un primer momento, la hipótesis fue la de un ataque sexual en un contexto de violencia de género. Pero la detención de Maldonado abrió nuevas líneas de investigación que podrían cambiar el rumbo de la causa.

Las versiones de los protagonistas no coinciden y la causa se llena de interrogantes. Uno de los puntos clave es si Tania estuvo en el Parque Sarmiento y si fue allí para encontrarse con alguien que conoció por Facebook Parejas.

También se investiga si solo se reunió con Maldonado y dónde permaneció durante las 48 horas en las que no tuvo contacto con nadie.

Otra pregunta central es si ella sabía que la estaban buscando.

La versión de la familia de la víctima y la investigación

La familia de Suárez denunció la desaparición el lunes, preocupada por los mensajes que la mujer envió durante el encuentro. En esos textos, la presunta víctima alertó que el hombre “no se parecía al de las fotos de la aplicación” y hasta lo comparó con el violador serial Marcelo Sajen.

Más tarde, escribió: “Asco me da, ya le dije que a las 20.30 me voy” y “hija, se está poniendo denso. Yo, si veo algo raro, te aviso”. También mencionó la presencia de un segundo hombre y que le dieron “un agua que tenía gusto a mierda”. El último mensaje fue a las 22.47: “Estamos comiendo un choripán en el parque”.

El martes, mientras la familia se preparaba para marchar pidiendo por su aparición, recibieron la noticia de que Tania había sido encontrada en La Cumbre. Un bombero avisó que había visto moverse un bulto cerca del río y la halló maniatada.

Según el relato del rescatista, la mujer estaba confundida, habló de un Audi gris, dijo que se hizo la muerta para salvarse y agradeció que la hubieran encontrado.

Hasta el momento, Tania no declaró ante la Justicia por recomendación de los médicos y psicólogos que la asisten.

Su abogada, Daniela Morales Leanza, indicó que sigue internada y fue derivada al área de salud mental por una crisis de llanto y un cuadro de angustia.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.