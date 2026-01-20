Yanina Latorre presumió el regalo que le hizo Messi

La panelista Yanina Latorre compartió su experiencia tras visitar las instalaciones del Inter Miami en Fort Lauderdale, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con Lionel Messi. La conversación transcurrió en un ambiente relajado, lejos del bullicio mediático habitual, y fue acompañada por su compañero Diego Latorre.

En su cuenta de Instagram, Yanina expresó su emoción: “Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y vimos parte del entrenamiento. Es el uno adentro y fuera de la cancha”, acompañando el mensaje con varias fotos que se volvieron virales.

Horas después, la panelista mostró una campera rosa del Inter Miami, un regalo que, según dijo, fue obsequiada por Messi. En un video, Latorre compartió su alegría: “Salí a caminar para presumir la camperulí, ¡me la regaló él! Soy tan fan de Messi que no puede ser”, dijo entre risas.

Yanina también abordó los comentarios escépticos de algunos usuarios en redes sociales, aclarando con humor: “Me están poniendo que es inteligencia artificial. ¡No, me la regaló la inteligencia artificial!", refiriéndose a la incredulidad sobre su encuentro.

Un dato adicional que aumentó la cercanía entre Latorre y el futbolista es que Messi ha revelado ser seguidor de LAM, el programa de espectáculos en el que Yanina participó activamente durante diez años.