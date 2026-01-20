Tiziano Gravier da un paso clave rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La Federación Argentina de Ski y Andinismo ha anunciado la lista oficial de atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026. Entre los seleccionados figura Tiziano Gravier, una de las prometedoras estrellas del deporte argentino.

Hijo de la modelo Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, Tiziano ha logrado abrirse camino en el ámbito internacional gracias a su rendimiento consistente, que lo establece como una de las figuras más destacadas del ski argentino.

En la actualidad, Gravier se encuentra en una etapa ascendente de su carrera. Es el líder del ranking sudamericano 2025 en la disciplina de Slalom Gigante y participa activamente en el circuito de la Copa del Mundo, experiencias que le han permitido competir con los mejores del mundo.

Su proyección internacional se hizo evidente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lausana 2020, donde consiguió un histórico séptimo lugar en Super Gigante, un hito para el ski juvenil argentino.

La delegación argentina para Milano-Cortina 2026 estará compuesta por siete atletas en total, que competirán en ski alpino y ski de fondo. En ski alpino, además de Gravier, fueron seleccionadas Francesca Baruzzi, la número uno del país, y Nicole Bégue. En ski de fondo, representarán a Argentina Franco Dal Farra, Nahiara Díaz González, Mateo Sauma y Agustina Groetzner.

Tras el anuncio, la presidenta de la Federación, Magdalena Kast, destacó el crecimiento del ski argentino y valoró el compromiso y esfuerzo de los atletas que integran la selección. La convocatoria refleja un trabajo sostenido que ha permitido a Tiziano Gravier consolidarse como un referente del deporte en el país.