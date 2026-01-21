Bregman endurece su ofensiva contra la reforma laboral y la tilda de ilegal e inconstitucional

Myriam Bregman calificó la reforma laboral como ilegal e inconstitucional.

Aseguró que el proyecto modifica más del 25% de la Ley de Contrato de Trabajo.

Comparó la iniciativa con cambios impulsados durante la última dictadura.

Denunció un retroceso en derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Cuestionó la validez legislativa y la compatibilidad con tratados internacionales.

Llamó a organizar la resistencia frente al debate en sesiones extraordinarias.

La diputada nacional y referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, lanzó una de las críticas más duras hasta el momento contra el proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno nacional y que será eje del próximo período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei para febrero. La legisladora calificó la iniciativa como “ilegal” e “inconstitucional” y advirtió que el oficialismo busca modificar más del 25% de la actual Ley de Contrato de Trabajo, lo que, a su entender, implica un cambio de fondo en el sistema de derechos laborales vigente en la Argentina.

Bregman inició su análisis con una comparación que generó fuerte impacto político. “Olor a Videla en el Senado de la Nación”, escribió en sus redes sociales, al establecer un paralelismo histórico entre la reforma planteada por el Gobierno libertario y los cambios introducidos durante el inicio de la última dictadura militar. Según recordó, en aquel período se eliminaron 25 artículos y se modificaron otros 98 de los 301 originales de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implicó que cerca del 40% de la norma fuera suprimida o alterada. En ese marco, sostuvo que la actual iniciativa oficial modifica más del 25% de la ley y la definió como una “contrarreforma laboral” impulsada por Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, a quienes acusó de actuar como “títeres de las grandes patronales”.

En el núcleo de su cuestionamiento, la diputada planteó que el proyecto representa “un cambio de paradigma completamente regresivo”, cuyo objetivo central sería desmantelar derechos históricos de los trabajadores para reemplazarlos por una lógica de “mercado de trabajo”. Para Bregman, la idea de que empleadores y empleados pueden negociar en igualdad de condiciones es falaz. “Quien vende su fuerza de trabajo no negocia en verdaderas condiciones de libertad frente a quien detenta el capital”, afirmó, y agregó que el proyecto elimina el fundamento mismo del derecho laboral como herramienta de protección del trabajador.

Otro de los puntos centrales de su crítica apunta al recorrido legislativo del proyecto. Bregman advirtió que la reforma incluye modificaciones de carácter impositivo, lo que, según su interpretación, impide que la iniciativa ingrese al Congreso por el Senado. Además, denunció que la propuesta contradice convenios y tratados internacionales de trabajo suscriptos por la Argentina. En ese sentido, sostuvo que la reforma es regresiva, afecta derechos adquiridos y viola el principio de progresividad, un criterio que impide retrocesos en materia de derechos laborales.

La diputada también puso el foco en el impacto que la reforma tendría sobre los derechos colectivos. Según detalló, el proyecto restringe el derecho de huelga al ampliar de manera arbitraria la categoría de “servicios esenciales”, limita las asambleas en los lugares de trabajo mediante sistemas de autorización previa y fragmenta la negociación colectiva al priorizar convenios por empresa por sobre los acuerdos sectoriales. Para Bregman, estas medidas configuran una “debilitación deliberada” de las organizaciones sindicales y de la representación colectiva de los trabajadores.

El cierre de su intervención tuvo un tono claramente político y movilizador. “Es el momento de pasar a la acción y organizar la resistencia. No hay silencio o pasividad que no constituya complicidad”, afirmó, en un llamado directo a sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas opositoras. Con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficialista para las extraordinarias, la postura de Bregman anticipa un debate áspero en el Congreso y un escenario de fuerte confrontación política y social.