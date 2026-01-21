A 11 años de la muerte de Nisman, Sáenz advierte que no se hallará a los autores materiales y apunta a graves irregularidades

Ricardo Sáenz afirmó que no se hallará a los autores materiales por irregularidades iniciales.

Sostuvo que la escena del crimen fue “ensuciada” y quedó inutilizada para pruebas clave.

Destacó avances en la causa a partir de indagatorias a agentes de inteligencia.

Cuestionó el rol de la ex fiscal Viviana Fein y habló de posibles encubrimientos.

Aseguró que la Justicia determinó que la muerte de Nisman fue un homicidio.

Advirtió sobre la fuerte politización del caso y sus efectos en la investigación.

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso que marcó uno de los episodios más sensibles de la historia judicial y política reciente de la Argentina volvió a ocupar el centro de la escena. El fiscal Ricardo Sáenz realizó un balance crudo sobre el estado de la investigación y sostuvo que, debido a las irregularidades cometidas en las primeras horas del proceso, “nunca se podrán encontrar a los autores materiales” del crimen. Aun así, remarcó que la pesquisa avanza en la identificación de responsabilidades políticas y operativas.

En declaraciones radiales, Sáenz agradeció especialmente el trabajo del fiscal Eduardo Taiano, a quien definió como “un gran profesional y gran amigo”, y destacó el impulso que tomó la causa en los últimos años. En ese marco, señaló que los llamados a indagatoria a agentes de inteligencia “están dando buenos resultados” y permiten reconstruir aspectos clave de un expediente atravesado desde el inicio por errores, omisiones y sospechas de encubrimiento.

Uno de los puntos más delicados mencionados por el fiscal fue el llamado a indagatoria de la ex fiscal de la causa, Viviana Fein. “Sostengo que hubo irregularidades durante el proceso que parecerían encubrimiento”, afirmó, al referirse a las primeras actuaciones tras la muerte de Nisman en su departamento de Puerto Madero, en enero de 2015. Para Sáenz, aquellas fallas iniciales marcaron de manera irreversible el desarrollo posterior de la investigación.

Al analizar la escena del hecho, el fiscal fue categórico. “Creo que nunca se van a encontrar a los autores materiales porque se ensució la escena del crimen y es imposible identificar huellas”, sostuvo. Esa contaminación temprana, según explicó, cerró definitivamente la posibilidad de un esclarecimiento completo desde el punto de vista forense. Sin embargo, subrayó que el objetivo central de la causa siempre fue otro: “identificar quién ordenó la muerte de Nisman y quiénes ayudaron a llevarla a cabo”.

En ese sentido, Sáenz recordó que existe una persona con procesamiento firme por participación necesaria: Diego Lagomarsino, quien entregó el arma con la que fue asesinado el fiscal. Si bien calificó a la investigación como “compleja”, principalmente por el volumen de entrecruzamientos telefónicos y vínculos a analizar, aseguró que el caso “se va perfilando poco a poco”, con avances que permiten delimitar responsabilidades.

Otro eje central de sus declaraciones fue la politización que rodeó al expediente desde el primer momento. Sáenz cuestionó duramente el rol de sectores del poder político y recordó un dato reciente que, según afirmó, volvió a generar sorpresa en el ámbito judicial. “Nos sorprendimos cuando descubrimos que la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, que aseguró nunca haber hablado con el Poder Ejecutivo, tenía bastantes llamadas con Presidencia y el Ministerio de Justicia”, señaló, al sugerir una injerencia política incompatible con la independencia judicial.

Finalmente, el fiscal fue enfático al despejar una de las discusiones que aún persisten en parte de la sociedad. “No quedan dudas de que esto fue un asesinato”, afirmó. Y agregó: “En la Justicia se está tramitando como homicidio, aunque todavía hay quienes sostienen que fue un suicidio. Pueden repetir lo que crean, pero eso no va a cambiar los hechos: se dictaminó que se trató de un homicidio”.

A más de una década de la muerte de Nisman, sus palabras reflejan un escenario en el que la verdad judicial sigue incompleta, pero con una dirección clara: avanzar sobre las responsabilidades políticas y los encubrimientos que, según Sáenz, impidieron desde el inicio un esclarecimiento pleno.