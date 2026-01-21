Milei suma gobernadores para la reforma laboral y presiona al peronismo en el Senado

Milei avanza en acuerdos con gobernadores para apoyar la reforma laboral en el Senado.

Javier Milei comenzó a consolidar una red de respaldos provinciales para avanzar con la reforma laboral y, al mismo tiempo, cerrar el cerco sobre el peronismo en el Senado. En la antesala de las sesiones extraordinarias, que el Presidente convocó antes de partir a Davos, en la Casa Rosada se respira optimismo: gobernadores del radicalismo y de fuerzas provincialistas expresaron, con distintos matices, su disposición a acompañar el proyecto oficialista en la Cámara alta.

La estrategia no es nueva. Al igual que durante la discusión del Presupuesto 2026, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a recorrer el país para reunir apoyos y aceitar acuerdos. En su segunda gira desde que asumió, visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y Salta. En cuatro de esos distritos, según destacan en Balcarce 50, obtuvo compromisos concretos de acompañamiento en el Senado, un dato clave para una iniciativa que necesita votos por fuera del oficialismo puro.

La agenda de Santilli continúa. Este miércoles desembarca en Neuquén, donde gobierna Rolando Figueroa, quien ya anticipó reclamos que pondrá sobre la mesa. Entre ellos, la coparticipación del impuesto a los combustibles, una demanda consensuada el año pasado por los 24 gobernadores, pero que perdió fuerza en el Congreso. Además, Figueroa buscará avanzar en un acuerdo por los u$s200 millones que Nación le adeuda a la caja previsional neuquina. El jueves será el turno de Entre Ríos, donde lo espera Rogelio Frigerio, aliado de La Libertad Avanza y ex compañero de Santilli en el PRO.

Los respaldos, sin embargo, no son homogéneos. El chubutense Ignacio Torres se mostró cauto. Afectado por los incendios forestales, evitó definiciones tajantes sobre la reforma laboral, aunque admitió la necesidad de una modernización. Nación ya confirmó que lo asistirá con Aportes del Tesoro Nacional para enfrentar la emergencia, mientras el gobernador negocia una deuda previsional de $51.000 millones y recuerda que, durante el debate del Presupuesto, consiguió la eliminación de retenciones al crudo convencional.

Otros mandatarios fueron más explícitos. El chaqueño Leandro Zdero sostuvo que la reforma laboral es “una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal”, y remarcó la necesidad de adecuar normas pensadas para otra realidad productiva. En la misma línea se expresó el mendocino Alfredo Cornejo, quien consideró que el proyecto permitirá incorporar más trabajadores a la economía formal y generar previsibilidad. “Bajar impuestos puede afectar la recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca”, señaló.

Desde el norte, el salteño Gustavo Sáenz pidió no tener “miedo al cambio” y anticipó voluntad de diálogo y acompañamiento, un gesto esperado por el oficialismo. Antes, el sanjuanino Marcelo Orrego había puesto el acento en la necesidad de que la reforma impulse el empleo privado y el crecimiento en todas las provincias.

Este grupo de gobernadores influye sobre al menos cuatro senadores: Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza), Silvana Schneider (Chaco) y Flavia Royón (Salta). El número podría ampliarse si las chubutenses Andrea Cristina y Edith Terenzi se alinean con Torres. A ellos se sumarían Julieta Corroza, cercana a Figueroa; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, aunque en Santa Cruz el gobernador Claudio Vidal enfrenta tensiones internas por su origen sindical.

El camino no está despejado. Santilli vuelve a Buenos Aires con una lista de reclamos: obra pública, rutas, fondos y cajas previsionales. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de la reforma laboral”, repite el ministro, marcando la cancha y buscando exponer al peronismo. En el PJ, mientras tanto, intentan reagruparse con un proyecto propio y la CGT despliega gestiones para advertir sobre el impacto en Ganancias y la coparticipación. Por ahora, abundan los gestos. Las definiciones, como siempre, llegarán a la hora de votar.