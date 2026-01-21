El Gobierno apuesta a un febrero legislativo sin sobresaltos y confía en aprobar todo el temario de extraordinarias

El Gobierno confía en aprobar todo el temario de las sesiones extraordinarias

La reforma laboral es el proyecto más sensible, pero el oficialismo se muestra optimista

El acuerdo Mercosur–Unión Europea es visto como uno de los puntos de aprobación más sencilla

Las modificaciones a la Ley de Glaciares responden a reclamos de los gobernadores

Persisten tensiones por el impacto fiscal de Ganancias, aunque no se descartan negociaciones

El Ejecutivo pospuso la reforma del Código Penal para concentrarse en la agenda laboral

Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional encara el mes de febrero con una dosis elevada de optimismo legislativo. En la Casa Rosada consideran que el temario definido es “amigable” y confían en lograr la aprobación completa de los proyectos incluidos, aun en un contexto de resistencias sindicales, objeciones de algunos gobernadores y reparos sectoriales. En el oficialismo descuentan que los aliados acompañarán las iniciativas centrales y anticipan un escenario favorable para el Presidente en la antesala del discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.

El temario quedó formalizado mediante el Decreto 24/2026, publicado durante la madrugada del lunes, e incluye la Ley de Modernización Laboral, el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, modificaciones al régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y la eventual designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario. Para el Gobierno, se trata de proyectos que responden a una demanda social amplia y que, en términos económicos, apuntan a reducir costos, estimular la actividad y devolver competencias a las provincias.

En Balcarce 50 destacan que el capítulo vinculado a los glaciares recoge un reclamo persistente de los gobernadores, que cuestionan la actual legislación por entender que limita el ejercicio de las facultades provinciales sobre los recursos naturales. Por ese motivo, el oficialismo descarta mayores sobresaltos en ese punto y lo considera uno de los de aprobación más sencilla dentro del paquete.

Otro de los proyectos que genera confianza es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En el Gobierno subrayan que se trata de un tratado trabajado por distintas administraciones y que su ratificación permitiría enviar una señal de previsibilidad y apertura al mundo. La expectativa oficial es imprimirle celeridad al tratamiento parlamentario y capitalizar políticamente un avance largamente postergado.

El eje más sensible del temario sigue siendo la Reforma Laboral. Allí se concentran las mayores resistencias, tanto del sindicalismo como de algunos mandatarios provinciales y sectores empresariales. Sin embargo, en el oficialismo aseguran tener un piso sólido de apoyos y confían en sumar los votos restantes a partir de negociaciones con bloques aliados y sectores dialoguistas. En Diputados, sostienen, el número está cerca y existen márgenes para completar la mayoría necesaria.

Las tensiones con los gobernadores se hacen sentir, especialmente en torno a los cambios en el Impuesto a las Ganancias y su impacto en la coparticipación. Desde las provincias advierten sobre una posible merma de recursos, mientras que el Gobierno rechaza modificar el articulado tributario. No obstante, en la Casa Rosada admiten que podrían habilitar conversaciones puntuales si eso se traduce en respaldo a proyectos clave a lo largo del año legislativo.

El Ejecutivo defiende la reforma con argumentos de mediano plazo. Señala que los cambios no entrarán en vigencia hasta 2027 y que durante todo 2026 las provincias se beneficiarán de los efectos de la modernización laboral. Además, minimiza el impacto fiscal proyectado y lo contrapone con la expectativa de mayor formalización del empleo, que permitiría recuperar recursos a partir de una base contributiva más amplia.

Con el objetivo de concentrar esfuerzos, la mesa política decidió postergar el debate de la reforma del Código Penal hasta después de marzo. La prioridad absoluta es la modernización laboral, considerada una de las banderas centrales del presidente Javier Milei y una pieza clave de su programa económico. En el oficialismo sostienen que ningún gobernador debería oponerse a una iniciativa que promete generar empleo y fortalecer los recursos propios de las provincias.

En este contexto, la segunda quincena de enero encuentra al Gobierno en pleno despliegue político para aceitar contactos y asegurar apoyos. La estrategia involucra a figuras clave del oficialismo y apunta a llegar a febrero con un escenario ordenado, que permita convertir las sesiones extraordinarias en una seguidilla de triunfos legislativos. La apuesta es clara: aprobar el temario completo y llegar al inicio del período ordinario con la agenda del Ejecutivo encaminada.