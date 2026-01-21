Quirno despliega una agenda diplomática clave en Davos mientras Milei busca protagonismo global

Quirno mantiene en Davos una agenda diplomática paralela de alto nivel

El canciller se reunirá con el ministro de Economía de Israel en un contexto geopolítico sensible

La invitación de Estados Unidos al Board of Peace coloca a la Argentina en el debate sobre Gaza

Israel valoró la designación de la Fuerza Quds como organización terrorista

La agenda incluye encuentros con referentes de Europa, Asia y organismos internacionales

El Gobierno busca consolidar un alineamiento estratégico con protagonismo global

Mientras el presidente Javier Milei cumple una intensa agenda en Davos con motivo de la 56.ª edición del Foro Económico Mundial, la política exterior argentina también se mueve en un plano paralelo de alto impacto. El canciller Pablo Quirno encabeza una serie de reuniones bilaterales estratégicas que refuerzan el alineamiento internacional del Gobierno y colocan a la Argentina en el centro de discusiones geopolíticas sensibles, con especial foco en Medio Oriente, seguridad y comercio global.

Uno de los encuentros más relevantes será el que mantendrá con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, previsto para este jueves, antes del regreso de la delegación argentina al país. La reunión se dará en un contexto particularmente delicado, marcado por la reciente invitación formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la Argentina se integre al denominado Board of Peace, una junta internacional cuyo objetivo es avanzar en una hoja de ruta para descomprimir la tensión en la Franja de Gaza. El propio Milei hizo pública la invitación y la calificó como un honor, subrayando el lugar que el país busca ocupar en la escena internacional.

El encuentro con Barkat contará, además, con la participación del ministro de Economía argentino, Luis “Toto” Caputo, lo que suma una dimensión económica a una relación bilateral que combina afinidad política, cooperación estratégica y señales contundentes en materia de seguridad. La política exterior del Gobierno libertario tiene a Estados Unidos e Israel como ejes centrales, una definición que se refleja tanto en los gestos diplomáticos como en las decisiones concretas adoptadas en los últimos meses.

En ese marco, Israel valoró especialmente la reciente decisión argentina de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Desde el gobierno de Benjamin Netanyahu destacaron que se trata de un paso significativo en el fortalecimiento del frente internacional contra el terrorismo iraní y un gesto que honra la memoria de las víctimas de los atentados sufridos por la Argentina en la década de 1990. La medida fue interpretada como una señal clara de alineamiento político y estratégico.

No obstante, la agenda vinculada al Board of Peace también expone tensiones. Israel expresó reparos sobre la composición del comité director para Gaza que depende de esa junta internacional, al considerar que no fue coordinado con sus autoridades y que contradice su política en la región. Esa diferencia introduce un matiz complejo en una relación que, sin embargo, ambas partes buscan preservar y profundizar.

Más allá del vínculo con Israel, Quirno aprovecha Davos para desplegar una agenda diplomática amplia. Tiene programados encuentros con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, en un contexto global atravesado por crisis humanitarias; con el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, David Van Weel; con el ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-Koo; con la canciller de Finlandia, Elina Valtonen; y con el viceprimer ministro y canciller de Polonia, Radoslaw Sikorski. La diversidad de interlocutores refleja la intención del Gobierno de posicionar a la Argentina como un actor activo en múltiples frentes.

La agenda de Quirno se complementa con la de Milei, cuyo discurso en el Foro Económico Mundial es uno de los momentos más esperados. El presidente argentino compartirá protagonismo con Donald Trump, en un Davos atravesado por debates sobre la agenda estadounidense para Europa, la presión por la cuestión de Groenlandia bajo argumentos de seguridad nacional, la situación en Venezuela, las tensiones con Irán y una renovada guerra arancelaria.

En ese escenario, la diplomacia argentina busca capitalizar el alineamiento con Washington sin descuidar otros vínculos estratégicos. Está previsto, además, que Quirno vuelva a encontrarse con su par israelí, Gideon Sa’ar, en febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, otro foro clave para la discusión de los principales desafíos globales.

Davos aparece así como una vidriera internacional donde el Gobierno intenta consolidar su perfil. Mientras Milei apuesta a un discurso de alto voltaje político y económico, Quirno trabaja en la trastienda diplomática para tejer alianzas, sostener apoyos y proyectar a la Argentina como un socio confiable en un mundo marcado por la incertidumbre y los conflictos.