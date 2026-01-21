Provincia y Municipio fortalecen la prevención del dengue con una reunión de trabajo y acciones territoriales

En el marco de las acciones de prevención del dengue, la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe, Analía Chumpitaz, encabezó una reunión de trabajo con los equipos técnicos y operativos que participan del Operativo Dengue en la ciudad de Rafaela, junto a autoridades y personal del área de Salud del Municipio.

Durante el encuentro, se reforzaron conceptos clave vinculados a la prevención, el descacharrado y los criterios de actuación territorial, en una etapa en la que aún no se registran casos en la ciudad, lo que vuelve fundamental anticiparse y sostener el trabajo preventivo.

"Estamos trabajando con un dispositivo que llamamos Día D, que se desarrolla en escuelas y colonias de verano, poniendo el foco en la prevención y en la importancia del descacharrado. Los niños y niñas aprenden los pasos básicos ?inspección, eliminación de inservibles y neutralización? y llevan ese aprendizaje a sus hogares, involucrando a las familias", explicó Chumpitaz.

La funcionaria destacó que el programa Objetivo Dengue se implementa de manera sostenida durante todo el año y cuenta con una fuerte inversión provincial en equipamiento, insumos y laboratorios, además del acompañamiento a municipios y comunas para el desarrollo de las tareas de prevención y bloqueo.

Asimismo, remarcó la importancia de que la comunidad conozca los síntomas y signos de alarma ante un posible caso de dengue, y la necesidad de realizar consultas médicas de manera inmediata frente a la aparición de vómitos persistentes, sangrados, irritabilidad u otros síntomas de riesgo.

Por su parte, el coordinador de Salud del Municipio, Dr. Daniel Marfortt, valoró especialmente la instancia de trabajo con los equipos: "Este tipo de reuniones nos permite unificar criterios y reforzar el mensaje principal, que es la prevención. El mosquito está presente todo el año, por lo que el descacharrado y el control de recipientes con agua deben ser una práctica permanente".

Marfortt subrayó que las acciones preventivas continuarán durante todo el mes y que el dispositivo Día D se replicará en otras colonias municipales y espacios territoriales de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo el cuidado de la salud de la población.