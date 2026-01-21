Comenzaron los trabajos de reparación de la Terminal de Ómnibus

Este martes, el Gobierno municipal comenzó con las obras de reparación en la Terminal de Ómnibus. Estas primeras tareas comprenden la demolición de las losas de hormigón que estaban rotas y descalzadas.

El secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio explicó: "Es un trabajo complejo porque el problema se encuentra en la base de asiento. Esto implica demoler las losas, sacar el suelo y reconstruir la base de asiento, para después recién reconstruir las losas de hormigón nuevamente".

La complejidad consiste en que no se conoce el estado de la base de asiento hasta que no se sacan las losas deterioradas. "El plazo de obra dependerá de estas condiciones y cómo acompañe el clima", detalló el funcionario.

Cabe recordar que recientemente, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para regularizar la situación contractual de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus y ejecutar obras de infraestructura y mantenimiento.

Esta iniciativa busca ordenar y regularizar una situación contractual de larga data, al tiempo que permitirá avanzar en obras de mejora estructural, mantenimiento y conservación del edificio, considerado un espacio estratégico para la movilidad urbana y el funcionamiento diario de la ciudad.

Como contraprestación por el uso de los espacios hasta la firma del convenio, el Municipio se compromete a ejecutar, antes del 31 de mayo de 2026, una serie de obras de mejora en la infraestructura general de la Terminal.

Entre los trabajos previstos se encuentran intervenciones en los sistemas de desagües pluviales, recambio y reparación de cielorrasos, reemplazo de chapas y cenefas en sectores deteriorados, limpieza de superficies internas, acondicionamiento de cubiertas y canaletas, colocación de redes de protección y tareas de mantenimiento general del edificio, con el objetivo de optimizar las condiciones de uso, seguridad y conservación del inmueble.

Asimismo, el acuerdo contempla la entrega por parte de la Municipalidad de 400 litros de pintura exterior destinados a la renovación completa de la fachada de la Estación Terminal. La mano de obra para la ejecución de estos trabajos estará a cargo del concesionario, estableciéndose como fecha máxima de finalización el 31 de julio de 2026.