Festeja la minería: el precio del litio superó los u$s20.000 y ya duplica el valor de octubre

La minería argentina comenzó 2026 con una buena noticia, ya que el precio internacional del carbonato de litio superó los u$s20.000 por tonelada, duplicando así los valores que se veían en octubre pasado. Este repunte se da luego de un extenso período de valores deprimidos.

Se trata de un acontecimiento positivo para las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, productoras de este químico derivado del mineral, cuyo principal destino actual es la exportación hacia China para la posterior fabricación de baterías. Según informó el INDEC este martes, en 2025 las exportaciones de carbonato de litio treparon 37,2% hasta los u$s842 millones; esto se explicó exclusivamente por el incremento en las cantidades vendidas, ya que el precio por tonelada mostró un retroceso anual de 9,5%.

Previamente, a través de su Índice de Producción Industrial (IPI) minero, el organismo oficial de estadísticas públicas había mostrado que en noviembre se extrajeron 11.244 toneladas del mineral en cuestión, lo que representó un crecimiento anual del 66,4% y un récord desde que hay registros.





La volatilidad en el precio del litio y las causas del reciente repunte

El ingeniero industrial y exdirector nacional de Desarrollo Territorial (en litio y baterías), Eduardo Gigante, expresó en sus redes que "existen varios factores que influyen a este reciente raid de aumentos en el precio, pero sin dudas la instalación de BESS (sistemas de almacenamiento de energía en baterías) es uno de ellos y muy importante". "China instaló en equipos de baterías que se conectan con la red eléctrica mayor capacidad en un mes, que EEUU en un año. Bestialidad total de escala", profundizó.

Según el especialista, este tipo de tecnología sirve para salvar la intermitencia de las energías renovables, así como para equilibrar redes de electricidad, en tensión y frecuencia. Gigante sostiene que "el mercado del litio es aún chico a nivel mundial, pero crucial para las cadenas de valor industriales actuales".

Vale recordar que el precio del litio alcanzó un récord histórico a fines de 2022, cuando rozó los u$s80.000. Sin embargo, a partir de allí los valores se derrumbaron hasta alcanzar un piso inferior a los u$s10.000, en medio de denuncias de una comisión investigadora del Congreso de EEUU a China por manipulación de precios.

Tras el reciente repunte en los valores, desde el sector no se animan a asegurar que la cifra actual sea sostenible, aunque si pronostican un exceso de demanda para los próximos meses.

Fuente: Ámbito