La Argentina registró un superávit comercial de u$s11.286 millones en 2025, pese a que las importaciones saltaron 25%

Argentina cerró 2025 con un superávit comercial superior a los u$s11.000 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones marcaron valores máximos desde 2022 (récords absolutos en cantidades), en un contexto de mayor apertura comercial e importantes aportes del sector agropecuario y del sector energético.

Este martes el INDEC informó que el saldo del último diciembre alcanzó los u$s1.892 millones, el segundo dato más alto del año, solo superado por el dato de noviembre. En dicho mes la mejora había sido explicada por ventas externas que se reactivaron tras las elecciones legislativas y compras que mermaron, ya que se habían adelantado a los comicios por el temor a una posterior devaluación de la moneda.

En términos interanuales, las exportaciones crecieron 5,7% en el último mes del año, impulsadas casi exclusivamente por los envíos de productos primarios, con el trigo a la cabeza. Mientras tanto, las importaciones subieron 3,5%, en este caso traccionadas por la mayor adquisición de bienes de capital, bienes de consumo y vehículos.

"Fue notable el aumento de las importaciones de vehículos de origen chino al amparo del régimen de reducción de aranceles externos para autos eléctricos e híbridos (Decreto 49/25)", resaltó al respecto la consultora Abeceb.

Con estos números, el país acumuló 25 meses consecutivos con superávit comercial, que coinciden exactamente con la extensión de la gestión de Javier Milei como presidente. El resultado de 2025 fue de u$s11.286 millones, un 40,3% inferior al de 2024, aunque cabe recordar que el primer año del gobierno libertario fue atravesado por una profunda recesión y controles todavía vigentes sobre las importaciones.





Las exportaciones crecieron fuerte en 2025, pero no mostraron mayor sofisticación

Las exportaciones anuales totalizaron unos u$s87.077 millones, lo cual representó un incremento del 9,3% (+u$s7.374 millones) versus 2024 y un récord en cantidades. En términos de divisas, el mayor aporte de esta suba provino de los productos primarios, particularmente de soja (+u$s2.906 millones).

Detrás se destacaron las mayores ventas de petróleo (+u$s1.236 millones), oro (+u$s939 millones) y carnes (+u$s904 millones). Estas variaciones reflejan que el dinamismo exportador fue explicado fundamentalmente por productos con escaso valor agregado.

Más allá de este último punto, el director de Planificación Productiva de Fundar, Daniel Schteingart, sostuvo que "lo más importante es que suban las exportaciones, sobre todo después de tanto tiempo de estancamiento". Aun así, aclaró que el impacto negativo del modelo económico actual sobre la industria tiende a generar una economía "más simple", lo cual puede afectar el crecimiento de largo plazo.

Boom de importaciones en bienes terminados

Por el lado de las importaciones, el total de 2025 llegó a u$s75.791 millones. Respecto del año previo, el alza fue de 24,7% (+u$s15.016 millones), la mayor desde 2022.

Las compras de bienes de consumo y vehículos, en conjunto, pegaron un salto anual de 66,2% y explicaron la mayor parte del crecimiento importador (+u$s6.802 millones). En términos porcentuales, fueron las importaciones vía courier, o "puerta a puerta", las que más se dispararon (+274,2%) para totalizar unos u$s894 millones.

También se destacó el incremento del 51,3% en bienes de capital (+u$s5.112 millones), entre los cuales resaltaron los avances en tractores y vehículos para el transporte de mercancías. Mientras tanto, en bienes intermedios la suba fue acotada, y en combustibles se verificó un nuevo retroceso, generado por combo del boom de Vaca Muerta y la sustitución de importaciones que permitió el Gasoducto Perito Moreno.

Schteingart dijo a este medio que el cambio en el perfil de la canasta importadora es sintomático de un modelo que "no tiene particular interés en en el entramado industrial y que procura usar las importaciones en gran medida como una herramienta antiinflacionaria". El especialista señaló "cierto éxito en materia de precios, ya que muchos de esos bienes afectados por la apertura comercial subieron muy por debajo de la inflación", pero a costa de "impactos negativos en materia de retroceso de capacidades productivas y empleo".

La performance del sector energético y del agropecuario fue determinante a la hora de explicar el superávit del año pasado. La consultora LCG exhibió en un informe que el superávit energético creció en u$s2.085 millones y las ventas del complejo sojero treparon en u$s2.441 millones, mientras que en el resto de los sectores el déficit se elevó en u$s12.168 millones.

Principales socios comerciales de 2025

Pese a que China ganó terreno en los últimos meses, Brasil fue el principal socio comercial en 2025, aunque con un importante deterioro en el resultado bilateral. El gigante asiático ocupó el segundo lugar y EEUU completó el podio; con ambos países el saldo arrojó una mejora anual.

También vale resaltar el aumento en las exportaciones hacia India y la suba en las importaciones desde la Unión Europea, bloque con el cual el Mercosur acaba de firmar un acuerdo que busca eliminar la mayor parte de los aranceles vigentes. Los principales saldos positivos de Argentina se verificaron con Chile, India y Perú, a la vez que los déficits más relevantes se verificaron con China, Brasil y Alemania.

Expectativas para 2026

LCG espera que en 2026 las importaciones crezcan por encima de las exportaciones, por los cuales estima una reducción del superávit a la zona de los u$s6.000 millones.

Más optimista, Abeceb pronostica un resultado de entre u$s8.000 millones y u$s9.000 millones. Para la entidad, la mayor parte de los efectos de la apertura comercial ya se vio en 2025, por lo cual no avizoran un incremento mucho mayor de las compras a otros países, las cuales dependerán fundamentalmente del desempeño de la actividad económica.

