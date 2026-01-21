Magario: “Todas las economías productivas están deprimidas por decisión política de Milei"

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, afirmó este martes que “todas las economías productivas están deprimidas y esto es parte de una decisión política, de un plan económico" que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Al participar junto al gobernador Axel Kicillof del Segundo Encuentro Productivo de la Temporada 2026 en Chascomús, la funcionaria sostuvo que "esta es claramente una etapa de crisis".

"Cuando un país encuentra deprimido su salario y su consumo, abre las importaciones para sustituir la producción del trabajo argentino por mano de obra extranjera y deprime el dólar, esa economía no tiene salida", advirtió.

Según Magario, “el ciclo productivo es el que genera producción, trabajo, salarios dignos y consumo”, y “esa rueda es la que hace que en un país haya más trabajo y más derechos”. En ese sentido, reclamó volver "al ciclo de la producción, el trabajo y los salarios".

"A mí me pueden decir que la macro se estabilizó, que bajó la inflación y demás, pero la macroeconomía nunca nos resolvió la microeconomía, que es el funcionamiento de las familias”, agregó la vicegobernadora.

Críticas a la gestión

Por otra parte, Magario cuestionó a Milei por la paralización de la obra pública. “Tenemos un presidente que se ha olvidado que existen las obras no sólo para arreglar caminos, para traer agua potable y cloacas, sino que se ha olvidado de que todas esas obras también generan el camino de la producción”, apuntó.

Para finalizar, sostuvo que no “alcanza con resistir” y afirmó que hay que “construir una alternativa para el 2027 y salir de este escollo de plan económico".

“Debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”, remató.__IP__

Del encuentro productivo en Chascomús participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Kicillof y Magario estuvieron acompañados por los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; por buena parte del Gabinete bonaerense, y por el intendente local, Javier Gastón.

(NA)