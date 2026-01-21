Bombazo del Inter de Milán: llamó a una figura de la Selección argentina

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina, se ha convertido en un nombre destacado del mercado europeo. Tras estar a punto de dejar Aston Villa en la última ventana de transferencias y ser vinculado al Manchester United, ahora el Inter de Milán lo considera una opción para reforzar su portería.

Según Sky Sports Italia, el Inter no renovará el contrato de Yann Sommer, lo que deja un vacío en el arco y posiciona a Martínez como una de las alternativas principales. El marplatense, quien fue clave en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, ha ganado el Guante de Oro de la FIFA en 2022 y 2024, así como el Premio Lev Yashin de France Football en 2023 y 2024, lo que lo sitúa entre los mejores arqueros del mundo.

Sin embargo, un factor podría complicar su posible traspaso: su alto salario en Aston Villa. Martínez es uno de los arqueros mejor remunerados de la Premier League, lo que representa un desafío para las finanzas del club italiano.

Cabe recordar que el Inter ya mostró interés en Dibu en 2023, tras la venta de André Onana. En esa ocasión, el club realizó una oferta formal que fue rechazada por Aston Villa, que la consideró insuficiente, y finalmente optó por fichar a Sommer.