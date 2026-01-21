Jefe de la CGT dijo que “hay creciente consciencia” de que la reforma laboral "va a empeorar la situación"

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola advirtió este martes que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral de Javier Milei "va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional".

Sola señaló que “a medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada ‘reforma laboral’, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente consideró que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza la financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país".

"Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional", alertó.

Sola señaló que “los legisladores antes de votar deben pensar en legislar a favor del país y de las y los trabajadores. No castigarlos con un cambio que va a empeorar su situación. En todo caso, necesitamos cambiar para mejorar. Igualmente, no tengo dudas que, de aprobarse el proyecto enviado por el gobierno al Congreso, la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Como reveló la Agencia Noticias Argentinas, la CGT reactivará su estrategia para morigerar el contenido del proyecto de reforma laboral y visitará a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores, o bien impulsar cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.

(NA)