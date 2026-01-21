Luciano Castro rompió el silencio tras los rumores de separación de Griselda Siciliani

En medio de rumores sobre su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro habló con la periodista Pia Shaw, quien reveló detalles de su conversación en el programa "A la Barbarossa" (Telefe). Según Shaw, Castro admitió que "perdió al amor de su vida" y que cometió un gran error.

La periodista especificó que el actor le permitió compartir los contenidos de la charla, aunque señaló que, por ahora, Luciano no tiene intención de hacer más declaraciones públicas sobre el asunto. Shaw añadió que el actor se mostró "arrepentidísimo" por la situación, y sugiere que la relación con Siciliani no se encuentra en buen estado.

“Perdí al amor de mi vida y estoy destruido”, reflejó Pia, citando las palabras de Castro.