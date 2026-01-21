Antonela Roccuzzo marca tendencia y deja atrás el jean wide leg

Antonela Roccuzzo ha dado un giro a la moda al presentar tres alternativas que desbancan al popular jean wide leg. A través de sus redes sociales, la esposa de Lionel Messi mostró conjuntos elegantes y versátiles, perfectos para diversas ocasiones y estaciones del año.

Entre sus propuestas, destaca un conjunto con un top negro strapless y un pantalón de tiro alto en tono chocolate oscuro. Este diseño, que se aleja del denim tradicional, ofrece una silueta más sofisticada, adecuada tanto para el día como para la noche. El pantalón, aunque mantiene una amplitud en la caída, se confecciona en un tejido liviano que resulta cómodo en climas cálidos y se puede combinar con abrigos en invierno.

Otro look que Roccuzzo exhibió incluye un crop top rosa claro y un pantalón de tiro alto con piernas amplias, centrando la atención en su caída. En un tercer conjunto, lució un top negro sin mangas junto con un pantalón de tiro alto, adornado con un cinturón dorado. Esta opción, de corte amplio pero controlado, se presenta como una alternativa más pulida que el denim.

Las tres selecciones de Roccuzzo destacan por su paleta de tonos neutros y su diseño funcional, confirmando que los pantalones amplios en tejidos livianos son una tendencia válida para todo el año, combinando estilo, comodidad y versatilidad.