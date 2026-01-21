¿Realmente sirve eliminar el gluten para adelgazar?

La eliminación del gluten se ha vuelto una tendencia popular entre celebridades y seguidores de dietas, impulsada por testimonios de transformaciones físicas y promesas de salud. Recientemente, el actor Matt Damon generó debate al declarar en una entrevista que había perdido peso al eliminar el gluten de su dieta. “Sentía que algo tenía que cambiar. Saqué el gluten y noté cómo mi cuerpo respondía”, afirmó. Su comentario se viralizó, reabriendo la discusión sobre la efectividad de esta práctica.

Damon no es el único; cada vez más figuras públicas apoyan dietas sin gluten, incentivando a millones a intentarlo con la esperanza de obtener resultados rápidos. Sin embargo, es importante analizar si realmente se puede perder peso simplemente evitando esta proteína.

¿Qué es el gluten y por qué se elimina de la dieta?

El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno, que contribuye a la estructura de alimentos comunes como pan y pastas. Su eliminación inicialmente fue aconsejada para quienes padecen celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca, condiciones que pueden causarserios problemas de salud al consumir esta proteína. No obstante, muchas personas están optando por dietas sin gluten sin tener ninguna condición médica, llevando al mercado de productos sin gluten a proyectarse en USD 13,700 millones para 2030.

La ciencia frente a la eliminación del gluten

El especialista en nutrición Guy Guppy, de la Kingston University, advierte que no hay evidencia científica que respalde que una dieta sin gluten genere pérdida de peso en personas sanas. La reducción de peso observada en algunos casos puede ser más bien el resultado de una ingesta calórica menor. Al abstenerse de alimentos como pan y pasta, muchos reducen significativamente su consumo calórico, lo que a menudo resulta en una pérdida de agua y no necesariamente de grasa corporal.

Además, quienes adoptan una dieta sin gluten tienden a incluir más frutas y vegetales, contribuyendo a la disminución de calorías. Algunos estudios han documentado ligeras reducciones de peso al eliminar el gluten, pero estos resultados se relacionan con el cambio en las calorías y líquidos en lugar de un efecto directo causado por excluir la proteína.

Riesgos de seguir la moda sin asesoramiento médico

Eliminar el gluten sin una razón médica no está justificado y puede afectar la salud. Muchos productos libres de gluten son menos nutritivos, conteniendo más azúcares y grasas saturadas. Además, la reducción de peso puede ser malinterpretada como un efecto del gluten cuando, en realidad, podría ser simplemente una disminución de la hinchazón abdominal.

La clave está en los hábitos, no en la proteína exclusiva

Guppy reiteró que la eliminación del gluten sin una necesidad médica puede comprometer la salud, y que la evidencia no respalda que esta práctica cause una pérdida de peso notable. El cambio real generalmente radica en una modificación en la dieta y una reducción en la ingesta calórica.

Los especialistas recomiendan consultar con un nutricionista antes de realizar cambios importantes en la dieta. Las experiencias de celebridades como Damon pueden ser atractivas, pero no deben sustituir la orientación profesional, ya que eliminar alimentos sin justificación médica puede alterar el equilibrio nutricional y aumentar riesgos para la salud.