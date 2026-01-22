El desafío de las reservas: el Banco Central proyecta cumplir su ambiciosa meta de acumulación hacia agosto

Meta de agosto: Analistas estiman que el BCRA podría alcanzar el objetivo de 10.000 millones de dólares en reservas el 27 de agosto si mantiene el ritmo actual.

Ritmo de compra: La proyección se sustenta en una adquisición diaria promedio de 62 millones de dólares en el mercado de cambios.

Waiver ante el FMI: El Gobierno deberá solicitar un perdón formal en febrero por no haber cumplido con las metas de acumulación de reservas pactadas anteriormente.

Plan de re-monetización: El Banco Central busca aumentar la base monetaria al 4,8% del PBI para 2026, respaldado exclusivamente por la compra genuina de divisas.

Déficit de reservas netas: El mercado estima que las reservas netas cerraron en -19.000 millones de dólares, muy lejos del objetivo de "saldo cero" previsto originalmente.

Exigencias futuras: Se especula con que el FMI podría elevar la meta de acumulación a 15.000 millones de dólares para normalizar el balance del organismo hacia fines de 2026.

En un escenario económico marcado por la necesidad imperiosa de fortalecer el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las proyecciones privadas comienzan a arrojar luz sobre la viabilidad de los objetivos trazados por la autoridad monetaria. Tras el anuncio oficial de un programa destinado a la compra de divisas, diversos análisis de mercado sugieren que, de sostenerse el ritmo de intervención actual, el organismo podría alcanzar la cifra de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales hacia finales de agosto de este año. Esta estimación, que cobra fuerza en los círculos financieros, resulta vital para una gestión que enfrenta el desafío de estabilizar la moneda y cumplir con las exigencias de los organismos internacionales de crédito en un contexto de alta volatilidad.

El cálculo que sitúa el cumplimiento de la meta en el octavo mes del año se basa en el promedio de compras diarias que la entidad viene registrando en el mercado de cambios. Con una adquisición media que ronda los 62 millones de dólares por jornada, el remanente necesario para alcanzar el objetivo planteado obligaría a mantener este desempeño durante aproximadamente 149 ruedas de intervención adicionales. No obstante, la relevancia de estas cifras trasciende lo meramente estadístico, ya que se producen en la antesala de una nueva revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En febrero, el Gobierno nacional se verá en la posición de solicitar un perdón oficial, o waiver, debido al incumplimiento de las metas de acumulación de reservas internacionales heredadas de finales de 2024, lo que añade una capa de presión política a la estrategia del Central.

El esquema implementado por la autoridad monetaria desde mediados de diciembre no solo contempla la compra de divisas, sino también una modificación en las bandas cambiarias y un ambicioso plan de re-monetización. El escenario base del Banco Central prevé que la base monetaria aumente del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026. Para abastecer este crecimiento sin recurrir a la emisión desmedida ni a esfuerzos extraordinarios de esterilización, la entidad confía en la oferta de flujos de la balanza de pagos. Incluso, en proyecciones más optimistas donde la demanda de dinero crezca un punto adicional del PBI, las autoridades estiman que las compras totales podrían escalar hasta los 17.000 millones de dólares, siempre bajo la premisa de no alterar la estabilidad del mercado cambiario.

Sin embargo, el optimismo oficial choca con la realidad contable de las reservas netas. Según diversos operadores del mercado, el rojo acumulado es significativamente más profundo de lo que el programa original con el FMI preveía. Mientras que el acuerdo inicial aspiraba a cerrar el año pasado con reservas netas en cero, las estimaciones privadas indican que el saldo real se ubica en torno a los negativos 19.000 millones de dólares. Esta brecha genera incertidumbre sobre cuál será el nuevo nivel de exigencia que el organismo multilateral impondrá a la Argentina. Algunos expertos sugieren que el FMI podría aplicar "artilugios" contables o definiciones más laxas para presentar un número menos alarmante, pero la presión por una acumulación más agresiva es innegable.

La mirada de los analistas está puesta ahora en el horizonte de 2026. Ante la imposibilidad de haber saneado las cuentas en los plazos previstos, se espera que el Fondo traslade las exigencias de recuperación hacia los próximos ejercicios. Si bien el plan del Banco Central se apoya en los 10.000 millones de dólares de libre disponibilidad, el mercado descuenta que el organismo internacional podría elevar la vara hasta los 15.000 millones para forzar que las reservas netas vuelvan a un terreno neutral hacia fin de año. La ejecución diaria del programa, que actualmente representa una participación cercana al 5% del volumen del mercado, será la pieza clave para determinar si el Gobierno logra blindar su posición financiera o si deberá afrontar nuevas turbulencias antes de que finalice el ciclo estacional de liquidación de divisas.