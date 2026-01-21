Un país que vive en otro año: mientras el mundo está en 2026, ellos viven en 2018

Puede parecer una broma o un error de calendario, pero es completamente real: hay un país donde el año actual no coincide con el resto del mundo. Mientras gran parte del planeta vive en 2025, en Etiopía el calendario marca 2018. Lejos de tratarse de aislamiento tecnológico o atraso, la explicación es cultural, histórica y profundamente identitaria.

Este país utiliza su propio sistema de medición del tiempo, distinto al calendario gregoriano que rige en la mayor parte del mundo. Su calendario tiene 13 meses, doce de ellos de 30 días y un mes adicional de cinco o seis días, según si el año es bisiesto. Además, el cálculo del nacimiento de Jesús —punto de referencia del calendario occidental— se realizó de forma diferente, lo que genera un desfase de aproximadamente siete a ocho años.

La diferencia no es solo simbólica. Para los visitantes extranjeros, puede resultar desconcertante ver documentos oficiales, facturas, contratos o incluso fechas de vuelos con un año que parece “atrasado”. Sin embargo, dentro del país todo funciona con normalidad: bancos, escuelas, organismos públicos y celebraciones siguen este calendario propio sin ningún inconveniente.

Uno de los ejemplos más llamativos ocurre con el Año Nuevo, que allí se celebra en septiembre. Turistas desprevenidos pueden encontrarse festejando un “nuevo año” cuando, para ellos, todavía faltan meses. Lejos de ser un problema, esta particularidad se convirtió en un atractivo cultural y turístico.

Este sistema convive sin conflictos con el calendario internacional, que se utiliza para relaciones diplomáticas, comercio exterior y vuelos internacionales. La población está acostumbrada a manejar ambos, algo que demuestra una notable flexibilidad cultural.

Más allá de la curiosidad, este caso invita a reflexionar sobre una idea poderosa: el tiempo no es universal, sino una construcción social. En un mundo obsesionado con la velocidad y el futuro, este país recuerda que no todos avanzan al mismo ritmo… ni en el mismo año.