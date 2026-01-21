Postovit denuncia posible corrupción en el gobierno de Viotti

El peronismo de Rafaela emitió un durísimo comunicado de prensa que sacudió el tablero político local y que, sin rodeos, habla de corrupción en el gobierno del intendente Leonardo Viotti. La denuncia apunta de manera directa a un funcionario clave del Ejecutivo, el Subsecretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa, y tiene como eje un tema tan sensible como básico: la provisión de agua adquirida por el Municipio.

Tal como lo venían advirtiendo desde hace meses los concejales del Bloque Juntos Avancemos, la compra de agua por parte del Municipio a una marca vinculada a un funcionario del propio gobierno no solo es éticamente cuestionable, sino que además no cumple con las normas vigentes.

La situación tomó ahora una gravedad institucional inédita luego de que la Subsecretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia —es decir, un organismo del propio Municipio— confirmara que “hubo desdoblamiento en compras a un mismo proveedor superando los montos autorizados por ordenanza”. El proveedor cuestionado es David Pomba, vinculado en el ámbito privado al subsecretario Juan Pablo Aversa.

Informes oficiales que confirman las irregularidades

En el mes de diciembre, la Secretaría de Auditoría elevó al Concejo Municipal los informes correspondientes a los procesos de control realizados durante el año 2025, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 5.564.

Desde el bloque opositor, integrado por las concejalas y concejales María Paz Caruso, Juan Senn, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, fueron categóricos:

“Hicimos un análisis de todos los informes y surgen varios temas, pero hay uno particular que confirma lo que veníamos advirtiendo hace meses: la irregularidad en la compra de agua en algunos eventos a un proveedor vinculado a un funcionario municipal”.



El caso testigo: la Maratón 21K

La auditoría municipal Nº 198, en sus páginas 19 a 22, detalla con precisión quirúrgica una de las situaciones más graves: la compra de agua para la Maratón 21K, realizada sin pedido de presupuestos y superando los montos legalmente permitidos al proveedor Nº 7.078, Pomba, David Alejandro.

Se trata de dos adquisiciones que alcanzan un monto total de $1.990.324,20, realizadas mediante dos órdenes de compra emitidas el mismo día, con idéntico destino funcional (Subsecretaría de Deportes) y para productos similares.

La conclusión del auditor es lapidaria:

“Se configura un fraccionamiento de gasto, al haberse dividido una misma adquisición, incumpliendo el procedimiento de contratación establecido en la normativa vigente”.

Pero el informe va todavía más lejos. En la página 33, el auditor sugiere explícitamente “remitir las actuaciones a Fiscalía para que evalúe la situación relevada y, en caso de corresponder, adopte las medidas pertinentes”.

Beneficio claro y normas incumplidas

En términos simples y contundentes: los métodos de contratación no respetaron la normativa vigente y beneficiaron de manera directa a un proveedor vinculado a un funcionario del Ejecutivo. No se trata de una denuncia política sin sustento, sino de documentación oficial producida por el propio Municipio.

Un tema recurrente y un funcionario esquivo

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la vinculación privada entre Aversa y el proveedor David Pomba, una relación que, según el peronismo, tiene pruebas contundentes. A esto se suma un dato político nada menor: la inasistencia reiterada del funcionario Aversa tras el pedido de interpelación en el Concejo Municipal, una actitud que profundiza las sospechas.

“Como lo planteamos siempre, las compras en el municipio deben cumplir con normas y procesos. Ya hubo varias irregularidades y la nueva gestión no parece entenderlo. Hasta que no se tomen cartas en el asunto, no habrá la transparencia que estos procesos exigen”, afirmó el concejal Maximiliano Postovit.

El comunicado del peronismo es claro y el mensaje también: las advertencias se hicieron, los informes las confirman y ahora la responsabilidad política es del intendente Viotti. La pelota está en el Ejecutivo. El silencio, a esta altura, ya no es una opción.