Personas en situación de calle en Rafaela: cuando la improvisación gobierna y la realidad desmiente



Rafaela enfrenta una problemática social que crece a la vista de todos, excepto —al parecer— del gobierno municipal. La situación de las personas en situación de calle no solo se agrava, sino que expone con crudeza la falta de preparación, sensibilidad y estrategia del Ejecutivo que encabeza el intendente Leonardo Viotti.

Lejos de implementar políticas públicas serias, integrales y sostenidas en el tiempo, el municipio ha optado por decisiones improvisadas, desconectadas de la realidad y, en algunos casos, francamente dañinas. El ejemplo más claro es la prohibición del trabajo de los lavacoches: una medida cómoda para el escritorio, pero devastadora para quienes encontraron en esa actividad informal su única forma de subsistencia.

En lugar de regular, ordenar y controlar una práctica existente —como lo hacen las ciudades que entienden la complejidad social— el gobierno local eligió el camino más simple y más cruel: prohibir. El resultado fue inmediato y previsible. Personas que ya estaban al límite fueron empujadas un escalón más abajo, directamente a la calle, profundizando el círculo de exclusión que el Estado debería romper y no reforzar.

A este desacierto se suma un discurso oficial que raya lo irresponsable. Desde el municipio se repiten estadísticas y cifras que no resisten el menor contraste con lo que se observa diariamente en las calles de Rafaela. Números que parecen confeccionados para tranquilizar conciencias y no para describir una realidad que es cada vez más visible, más dura y más incómoda.

Quienes hablan en nombre del Estado lo hacen desde una distancia alarmante: sin conocer las historias, sin comprender las trayectorias de exclusión, sin entender que la situación de calle no es una elección ni un problema de “orden público”, sino el resultado de múltiples fallas estructurales.

La política represiva, los discursos vacíos y las decisiones tomadas sin conocimiento no solo no resuelven el problema: lo agravan. Gobernar no es declamar ni maquillar estadísticas; gobernar es entender, planificar y articular con organizaciones sociales, profesionales, instituciones intermedias y otros niveles del Estado.

Hoy sucede exactamente lo contrario. El intendente Viotti y su equipo hablan sin saber, deciden sin comprender y actúan sin un plan. El resultado está a la vista: más personas en la calle, más exclusión y una ciudad que empieza a naturalizar una tragedia social que debería avergonzarnos.

Rafaela necesita con urgencia abandonar el discurso superficial y las respuestas improvisadas. Las personas en situación de calle no son un estorbo ni un dato incómodo para ocultar en una planilla. Son ciudadanos. Y mientras el gobierno municipal no entienda eso, la realidad seguirá empeorando, por más comunicados oficiales que se emitan.