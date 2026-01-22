Jornada de Biciescuelas

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y las celebraciones por los 10 años de creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, se llevará adelante una nueva jornada del Programa Biciescuelas, un espacio lúdico-recreativo público y gratuito, diseñado para que los más pequeños aprendan a usar la bicicleta.

La actividad se desarrollará el sábado 24 de enero en el Centro de Educación Física N°53 (Bv. Santa Fe 2680) en grupos reducidos divididos en cuatro turnos diferentes, por la mañana a las 9:00 y a las 10:30 horas, y por la tarde a las 18:00 y 19:30 horas. Las familias interesadas pueden inscribir a los niños en el siguiente formulario: t.ly/tmPQJ.

El objetivo es que las infancias entre 2 y 11 años, puedan aprender a andar en bicicleta de manera segura, guiados por instructores del Programa Biciescuelas Argentinas y por los Promotores Ambientales del IDSR, y acompañados por el grupo ciclista Los Picantes Rafaela.

Es importante mencionar que es una clase por niño, de carácter gratuito. No es necesario llevar bicicleta y la actividad no se suspende por lluvia. Respecto a la inscripción, si bien los padres seleccionan rangos horarios de preferencia, el equipo de Biciescuelas armará los grupos e informará el horario definitivo al padre/madre a través de los datos de contacto brindado en este formulario de inscripción.

El circuito incluye bicicletas y juegos adaptados, y está guiado por facilitadores especializados en diferentes circuitos para que las infancias puedan desarrollar aptitudes en la bicicleta a través del juego y la experiencia.

Algunas de las actividades destacadas de cada jornada son las clases de técnica, los circuitos de destreza y la introducción a las señales de tránsito y las normas de seguridad para la educación vial.

Programa Biciescuelas Argentinas

"Biciescuelas Argentinas" es una iniciativa nacional que tiene como objetivo impulsar el uso de la bicicleta en espacios lúdicos de aprendizaje, para que la incorporen como medio de transporte cotidiano, seguro y amigable con el ambiente.

Rafaela fue la primera localidad de la Provincia de Santa Fe en adherir a este programa, y la primera localidad de nuestro país en materializar esta iniciativa en territorio.

El programa busca posicionar la bicicleta como un modo de transporte urbano, promoviendo un cambio cultural hacia su uso cotidiano, mientras se fomenta la autonomía, motricidad, seguridad y confianza en los niños.

Por consultas se puede llamar al (03492) 504579 / 15507915 - Instituto para el Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Rafaela.