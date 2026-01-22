Se implementará sentido único a calles del barrio Belgrano

El Gobierno Municipal de Rafaela, a través del Departamento de Ordenamiento Vial e Ingeniería de Tránsito, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, comunica que, a partir del miércoles 4 de febrero, se ejecutará un nuevo sentido a calles que atraviesan el barrio Belgrano con el objetivo de concretar un nuevo ordenamiento vial orientado a dar mayor seguridad a los vecinos, así como también a quienes transiten por el sector.



Las arterias que cambiarán de sentido son:



Las Colonias, entre Gobernador Crespo y Av. Santa Fe, de norte a sur.



Nuestra Señora de Guadalupe, entre Av. Santa Fe y Joaquín Dopazo, de sur a norte.



Florencio Sánchez, entre Barcelona y Av. Brasil, de sur a norte.



Armando Diaz, entre Las Colonias y Leopoldo Lugones, de este a oeste.



Eduardo Chiarella, entre Las Colonias y Leopoldo Lugones, de oeste a este.



Modesto Verdú, entre Las Colonias y Leopoldo Lugones, de este a oeste.



Ricardo Rojas, entre Las Colonias y Leopoldo Lugones, de oeste a este.



Vale agregar que el estacionamiento sobre el cordón este de la calle Las Colonias estará vedado.



Se sugiere a la población circular con precaución por el área citada, observando con atención los nuevos carteles de señalización.