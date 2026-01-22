El intercambio de Milei con Gianni Infantino en la previa a la firma del Consejo de la Paz

El presidente Javier Milei mantuvo un intercambio con el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, previo a la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.__IP

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro entre Milei e infantino se dio en Davos donde luego Trump puso en marcha el citado consejo destinado a conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

(NA)