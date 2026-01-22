Etcheverry y Ugo Carabelli frenaron el sueño de los hermanos Cerúndolo

En un emocionante duelo de dobles masculino en el Australian Open 2026, Tomás Etcheverry (255°) y Camilo Ugo Carabelli (300°) superaron a sus compatriotas Francisco (301°) y Juan Manuel Cerúndolo (800°) con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-2, asegurando su paso a los octavos de final.

Los argentinos, de 26 años, habían iniciado su camino en el torneo derrotando a los kazajos Aleksandr Nedovesov y Andrei Golubev. En esta ocasión, se enfrentaron a los hermanos Cerúndolo, quienes sorprendieron al eliminar a los octavos preclasificados, el francés Edouard Roger-Vasselin (17°) y el monegasco Hugo Nys (18°).

La experiencia previa de Etcheverry y Ugo Carabelli en torneos como Wimbledon, US Open y Auckland resultó clave en este partido. Los argentinos lograron un 75% de puntos ganados con el primer servicio y concretaron cuatro oportunidades de quiebre en un juego que duró casi dos horas.

En la siguiente ronda, Etcheverry y Ugo Carabelli se enfrentarán a los ganadores del encuentro entre los franceses Fabien Reboul (29°) y Sadio Doumbia (27°), 12° sembrados, y Albano Olivetti (60°) y Theo Arribage (47°).

Los aficionados pueden seguir el torneo en vivo a través de Disney+ Plan Premium.