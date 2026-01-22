Compras en el exterior: el uso del servicio puerta a puerta creció casi 275% en 2025

Las compras de particulares al exterior a través del sistema courier marcaron un récord histórico en 2025. El servicio puerta a puerta creció casi 275% respecto de 2024.



De acuerdo a las estimaciones de la consultora Analytica, las importaciones totalizaron en US$894 millones, esto es un 274,2% más que hace un año.

En el último semestre de 2025, las importaciones se mantuvieron en torno a los US$100 millones mensuales. De todas formas, diciembre registró un máximo histórico al alcanzar compras por U$S105 millones. Así, incrementaron un 179,6% en relación a mismo mes de 2024.

En la firma, explicaron que la suba posiblemente estuvo “impulsada por las compras navideñas y el aguinaldo”.

Envíos “puerta a puerta”: todas las claves a tener en cuenta para comprar vía courier

Desde el año pasado, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para los envíos que se realicen mediante courier es de 50 kg. A continuación, todas las claves a tener en cuenta para las compras que se realicen por este servicio:

Los paquetes o piezas postales no pueden superar los 50 kilos. Abarca a los realizados por el servicio “puerta a puerta” y los catalogados como “pequeños envíos”.

El valor máximo para cada envío llega a US$3000.

No hay tope de envíos por courier.

Para los “pequeños envíos”, en cambio, el límite es de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.

Con respecto a los aranceles que están exceptuados hasta los US$400 son los derechos de importación y tasa de estadística. En tanto, el impuesto al valor agregado (IVA) debe abonarse.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Desde la ex AFIP explicaron que ese requisito solo aplica a los casos en que el envío es por Correo Argentino.

Cuáles son los productos que no se pueden comprar en el exterior e ingresarlos a la Argentina

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero supervisa las compras realizadas por argentinos en el exterior con el fin de prevenir el ingreso de productos prohibidos y asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras vigentes.

Entre los bienes que no se pueden ingresar al país, se encuentran los siguientes:

Mercadería con fines comerciales o industriales: solo se permite el ingreso de productos destinados al uso personal o como obsequios.

Armas de fuego: permitidas solo con autorización previa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Explosivos, inflamables y estupefacientes: prohibidos por razones de seguridad.

Material arqueológico y cultural: restringido para proteger el patrimonio nacional.

Electrodomésticos de línea blanca: como cocinas, hornos, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Los electrodomésticos pequeños, como licuadoras o procesadoras, están permitidos.

